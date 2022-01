Bratislavský kraj eviduje rekordný počet žiadateľov o dotácie, najväčší záujem bol v oblasti kultúry

Prišlo viac žiadostí ako vlani

Podpora kvalitných a zmysluplných projektov

28.1.2022 - Do ostatného ročníka Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS), ktorú každoročne vyhlasuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK), prišlo celkovo 807 žiadostí o podporu, čo je o 130 viac ako v predchádzajúcom roku. Informovala o tom hovorkyňa BSK Lucia Forman.„Výzvu hodnotím veľmi pozitívne, pretože o našu schému prejavila verejnosť obrovský záujem. Žiadostí prišlo viac než v predkrízovom roku 2019 a ide o historicky jednu z najvyšších účastí v rámci BRDS,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.BRDS bola vyhlásená v štyroch oblastiach podpory, a to kultúra, životné prostredie a rozvoj vidieka, šport a mládež. V každej tejto oblasti prišlo viac žiadostí ako vlani. Najviac žiadostí prišlo v oblasti kultúry, a to 407.Druhou najžiadanejšou oblasťou bol šport, kde BSK eviduje 229 žiadostí o dotáciu. Nasleduje oblasť životné prostredie a rozvoj vidieka, kde bolo podaných 107 projektov, a oblasť mládež so 64 žiadosťami.Aktuálne žiadosti prechádzajú formálnou kontrolou. Po nej budú hodnotené odbornými hodnotiacimi komisiami. Posledné slovo budú mať 8. apríla župní poslanci, ktorí budú na zastupiteľstve schvaľovať úspešné žiadosti.„Bratislavská regionálna dotačná schéma pomôže aj takým sektorom, ktoré sa pre pandémiu koronavírusu dostali na vedľajšiu koľaj. Vďaka nej podporíme kvalitné a zmysluplné projekty, ktoré spravia náš kraj krajším," uzavrel predseda BSK.