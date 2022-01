Na Colours of Ostrava 2022 príde aj pesničkárka Phoebe Bridgersová

Britská indierocková skupina Tindersticks privezie na tohtoročný český hudobný festival Colours of Ostrava najobľúbenejšie pesničky z doterajšej kariéry, kým pesničkárka Phoebe Bridgersová poteší svoje publikum kompozíciami s ozvenami folk rocku 60. rokov.





Medzinárodný hudobný festival Colours of Ostrava sa uskutoční 13. – 16. júla 2022 v ostravskom industriálnom komplexe Dolní Vítkovice. Návštevníci uvidia premiéru Phoebe Bridgersovej, jednej z najosobitejších rockových pesničkárok súčasnosti, ktorej ostatný album Punisher bol nominovaný na štyri ceny Grammy.Celkovo 30 rokov hudobnej kariéry oslávia na Colours of Ostrava nezameniteľní britskí melancholici Tindersticks, ktorí na jar pri príležitosti tohto jubilea vydajú svoje najväčšie hity.K hlavným potvrdeným hviezdam tohto ročníka patria The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP, Kings of Convenience alebo Youssou N'Dour."Koncert kapely Tindersticks sa pre jej fanúšikov stane o to väčším zážitkom, že prídu s najväčšími hitmi v rámci turné k svojmu tridsiatemu výročiu," vysvetľuje riaditeľka festivalu Zlata Holušová a k druhému novému menu dodáva:"O pesničkárku Phoebe Bridgersovú sme veľa bojovali. Za uplynulý rok, keď sme ju na festival dohodli prvýkrát, z nej totiž vyrástla veľká hviezda nezávislej scény s niekoľkými nomináciami na Grammy. Som preto rada, že sa to podarilo aj druhýkrát."