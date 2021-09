Bratislavský kraj nechce ďalší lockdown, predstavil opatrenia na zvládnutie tretej vlny koronavírusu

Na otázky odpovedajú odborníci

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavil opatrenia na zvládnutie tretej vlny pandémie ochorenia COVID-19 . Medzi ne patrí ochrana seniorov, otvorené školy, mobilné očkovanie v regiónoch či očkovanie treťou dávkou.Súčasťou je aj informačná kampaň s názvom Pýtame sa za vás. „Slovensko v súčasnosti patrí medzi krajiny s najrýchlejším rastom počtu infikovaných v Európe. Ďalší lockdown už nechceme a ani si ho nemôžeme dovoliť," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii predseda BSK Juraj Droba. Proti pandémii neexistuje podľa bratislavského župana iná účinnejšia zbraň ako očkovanie. „Treba otvorene povedať, že odporcovia očkovania neponúkli žiadnu inú alternatívu. Vstupujeme do tretej vlny a ak sa poučíme z prvých dvoch, môžeme zachrániť životy aj ekonomiku,“ upozornil Droba.Bratislavská župa preto spustila informačnú kampaň s názvom Pýtame sa za vás, v ktorej na konkrétne otázky od ľudí odpovedajú odborníci. „Župa tiež pripravila sériu videí, v ktorých sa známe osobnosti pýtali špecialistov najčastejšie a niekedy aj nepríjemné otázky," poznamenala samospráva.Podľa lekára kraja a riaditeľa odboru zdravotníctva BSK Tomáša Szalay a sme v situácii, keď čísla pozitívnych nielen na Slovensku, ale aj vo svete rapídne rastú.„Delta variant koronavírusu sa šíri sedemkrát rýchlejšie ako varianty, ktoré sme tu mali počas prvej a druhej vlny pandémie. Je preto veľmi dôležité, aby sme čo najskôr zadefinovali pravidlá očkovania treťou dávkou s cieľom maximalizovať ochranu, ktorú jednotlivé vakcíny poskytujú,“ vysvetlil Szalay.Tiež zdôraznil, že organizovanie očkovania vrátane rezervácie termínov by malo byť v rukách samosprávnych krajov.Bratislavská župa posilňuje výjazdy mobilnej očkovacej jednotky v obciach samosprávneho kraja. „Výjazdový tím očkuje ľudí v domovoch sociálnych služieb aj zariadeniach pre seniorov. Vďaka tomu sa k vakcíne dostanú aj obyvatelia kraja, ktorí by sa inak zaočkovať nedali," vysvetlili predstavitelia BSK.„V našich domovoch sociálnych služieb máme vysokú mieru zaočkovanosti. Pri klientoch je to 81 percent a u zamestnancov 76 percent. V prípade príchodu tretej vlny pandémie sme pripravení už teraz," poznamenal podpredseda BSK pre zdravotníctvo, endokrinológ a internista Juraj Štekláč V novom školskom roku sa školy nebudú zatvárať plošne. V prípade pozitivity sa zavrú iba jednotlivé triedy, pričom rodičom vzniká nárok na OČR, teda ošetrovné. Na školách sa nebudú vyžadovať testy. BSK bude v 54 školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti robiť aj pravidelnú dezinfekciu.„Investičné projekty župy aj napriek pandémii pokračujú a pokračovať budú. Zamerané sú napríklad na deinštitucionalizáciu sociálnych služieb, rekonštrukcie a výstavbu ciest či ochranu kultúrneho a historického dedičstva. Rovnako musia byť zachované služby obyvateľom kraja. Zmenili sme vnútorné predpisy, aby sme mohli pracovať v rôznych režimoch obmedzení vrátane práce z domu,“ dodala riaditeľka úradu BSK Patrícia Mešťan