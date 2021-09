Žilinka neprišiel na výbor vysvetliť svoje rozhodnutie nepustiť niektorých novinárov na tlačovku

Prokuratúra pozvala len vybrané médiá

Pre ostatných nezvýšilo miesto

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka neprišiel pre pracovnú zaneprázdnenosť na rokovanie parlamentného výboru pre kultúru a médiá, na ktorom sa malo hovoriť o obmedzovaní práce novinárov na pôde generálnej prokuratúry.Výbor ho opätovne pozval na rokovanie v piatok 10. septembra. Namiesto Žilinku prišiel jeho námestník Jozef Kandera. Poslanci koalície neodhlasovali jeho vystúpenie na pôde výboru. Generálna prokuratúra SR minulý týždeň pozvala na tlačovú besedu len vybrané médiá. Denník N, Denník Sme a portál Aktuality.sk na tlačovku nepustili. Žilinka na tlačovke vysvetľoval zrušenie obvinenia voči bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému , podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi Dane Arpášovej a tiež právnikovi Zoroslavovi Kollár. Ten však zostáva vo väzbe pre inú kauzu.Námestník Kandera po rokovaní mediálneho výboru parlamentu uviedol, že generálna prokuratúra minulý týždeň neorganizovala tlačovú besedu a ani tlačovú konferenciu.„Neumožňujú to priestorové možnosti. Nie je úlohou prokurátora, aby na tlačových konferenciách dotváral uznesenia a dôvody, ktoré vydal. Anonymizované uznesenie je k dispozícii a my vzhľadom na to, že tie rozhodnutia vzbudili záujem a ohlas u politikov a verejnosti, sme sa rozhodli, že budeme informovať verejnosť, čo sa stalo,“ povedal Kandera.Podľa Kanderu generálna prokuratúra je toho názoru, že tlačový zákon neporušila. „Akreditovali sme štyri celoslovenské pozície, tlačové agentúry, prenos bol vysielaný online a ostatné printové a internetové médiá neboli pozvané, lebo to neumožňuje kapacita,“ doplnil Kandera. Na otázku, že by sa miestnosti, kde boli tlačovky, ešte traja novinári zmestili, odpovedal, že nevie, či by to išiel niekto premeriavať.