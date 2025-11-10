Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

10. novembra 2025

Bratislavský kraj organizuje ďalší ročník Víkendu zatvorených hraníc, návštevníci zažijú atmosféru Železnej opony na vlastnej koži


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aj tento rok pripomenie výročie Nežnej revolúcie podujatím



480480722_1173177040832950_6940665685722392657_n 676x450 10.11.2025 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aj tento rok pripomenie výročie Nežnej revolúcie podujatím Víkend zatvorených hraníc. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, návštevníci zažijú atmosféru Železnej opony na vlastnej koži – od divadelného predstavenia v autobuse cez branné cvičenie až po pietnu spomienku obetiam totalitného režimu. Župa pripravila aj sériu kultúrnych a vzdelávacích aktivít venovaných slobode a histórii.

Zážitkový autobus


Program sa začne v sobotu 15. novembra. Zážitkový autobus Železná opona prinesie dramatický Príbeh na úteku v podaní Bieleho divadla. „Cestujúci sa namiesto bežnej prepravy stanú svedkami a účastníkmi umeleckého predstavenia, ktoré oživí atmosféru čias, keď cesta cez hranice znamenala risk a odvahu," priblížila Forman. Odchod autobusu bude o 13:00 a účasť si vyžaduje online registráciu na webe BSK.

Pod Cyklomostom slobody v Devínskej Novej Vsi sa návštevníci môžu zapojiť do programu, ktorý ponúkne viacero zážitkových aktivít. „Počas prechádzky po stopách pohraničníkov sa dozvedia o fungovaní Železnej opony a o príbehoch tých, ktorí sa pokúsili o útek za slobodou," poznamenala ďalej Forman. Odborný výklad poskytne historik Ľubomír Morbacher z Ústavu pamäti národa.

Popoludnie oživí branné cvičenie ako ho nepoznáte – interaktívny program, v ktorom si návštevníci môžu vyskúšať situácie, akým čelil „uvedomelý občan“ bývalého Československa, vrátane imitácie hodu granátom, prekážkových dráh či kynologických ukážok. Súčasťou podujatia bude aj symbolické zatvorenie mosta a pečiatkovanie výjazdných doložiek ako pripomienka na časy, keď hranice nebolo možné prekročiť slobodne.

Pietna spomienka


Vyvrcholením soboty bude pietna spomienka na obete Železnej opony, ktorá sa uskutoční o 16:00 pod Cyklomostom slobody. V rámci ceremoniálu zaznie vojenská hudba Ozbrojených síl SR, čítanie mien obetí a slávnostné salvy s kladením vencov.

Program pokračuje v nedeľu 16. novembra v Bratislavskom bábkovom divadle na Dunajskej ulici pod názvom Nežne deťom, ktoré ponúkne sériu tvorivých a divadelných aktivít o slobode a demokracii. O 15:30 sa začne workshop MÚR, inšpirovaný knihou Petra Sísa o detstve v totalitnom režime. Nasledovať bude o 16:45 otvorenie výstavy žiakov ZŠ Istrijská na tému slobody a demokracie a o 17:00 program uzavrie inscenácia Príbehy stien, ktorá rozpráva o múroch, hraniciach a potrebe porozumenia.

Boj za slobodu a demokraciu


Záver podujatia bude patriť pondelku 17. novembra, ktorý je na Slovensku symbolom boja za slobodu a demokraciu. Bratislavský samosprávny kraj si ho pripomenie viacerými kultúrnymi programami. V Bratislavskom bábkovom divadle sa o 16:30 uskutoční predstavenie Zbojník a Gašparko – koprodukčný česko-slovenský projekt pripravený k výročiu rozdelenia Československa, ktorý deťom hravou formou približuje spoločné dejiny oboch národov.

„V Divadle Aréna sa uskutoční podujatie Nežne tínedžerom s premietaním inscenácie #DUBČEK a následnou diskusiou o Alexandrov Dubčekovi – osobnosti, ktorej odkaz k slobode a morálnej zodpovednosti nadväzuje na ideály Nežnej revolúcie," uviedla hovorkyňa BSK: Diskusiu povedie Juraj Bača spolu s hosťami Jurajom Drobom, Radoslavom Ragačom z Ústavu pamäti národa a dramaturgičkou Sašou Sarvašovou.

Do programu sa zapojí aj Kultúrne centrum Modra, kde sa o 10:00 predstaví Túlavé divadlo s inscenáciou Krídlo – dramatickým spracovaním skutočného príbehu úteku cez Železnú oponu pomocou podomácky vyrobeného rogala. Po predstavení bude nasledovať diskusia s Petrom Miklem, riaditeľom archívu Ústavu pamäti národa, ktorá rozvinie tému odvahy, úteku a túžby po slobode.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavský kraj organizuje ďalší ročník Víkendu zatvorených hraníc, návštevníci zažijú atmosféru Železnej opony na vlastnej koži © SITA Všetky práva vyhradené.

