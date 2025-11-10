|
Bratislavský kraj organizuje ďalší ročník Víkendu zatvorených hraníc, návštevníci zažijú atmosféru Železnej opony na vlastnej koži
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aj tento rok pripomenie výročie Nežnej revolúcie podujatím
10.11.2025 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aj tento rok pripomenie výročie Nežnej revolúcie podujatím Víkend zatvorených hraníc. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, návštevníci zažijú atmosféru Železnej opony na vlastnej koži – od divadelného predstavenia v autobuse cez branné cvičenie až po pietnu spomienku obetiam totalitného režimu. Župa pripravila aj sériu kultúrnych a vzdelávacích aktivít venovaných slobode a histórii.
Program sa začne v sobotu 15. novembra. Zážitkový autobus Železná opona prinesie dramatický Príbeh na úteku v podaní Bieleho divadla. „Cestujúci sa namiesto bežnej prepravy stanú svedkami a účastníkmi umeleckého predstavenia, ktoré oživí atmosféru čias, keď cesta cez hranice znamenala risk a odvahu," priblížila Forman. Odchod autobusu bude o 13:00 a účasť si vyžaduje online registráciu na webe BSK.
Pod Cyklomostom slobody v Devínskej Novej Vsi sa návštevníci môžu zapojiť do programu, ktorý ponúkne viacero zážitkových aktivít. „Počas prechádzky po stopách pohraničníkov sa dozvedia o fungovaní Železnej opony a o príbehoch tých, ktorí sa pokúsili o útek za slobodou," poznamenala ďalej Forman. Odborný výklad poskytne historik Ľubomír Morbacher z Ústavu pamäti národa.
Popoludnie oživí branné cvičenie ako ho nepoznáte – interaktívny program, v ktorom si návštevníci môžu vyskúšať situácie, akým čelil „uvedomelý občan“ bývalého Československa, vrátane imitácie hodu granátom, prekážkových dráh či kynologických ukážok. Súčasťou podujatia bude aj symbolické zatvorenie mosta a pečiatkovanie výjazdných doložiek ako pripomienka na časy, keď hranice nebolo možné prekročiť slobodne.
Vyvrcholením soboty bude pietna spomienka na obete Železnej opony, ktorá sa uskutoční o 16:00 pod Cyklomostom slobody. V rámci ceremoniálu zaznie vojenská hudba Ozbrojených síl SR, čítanie mien obetí a slávnostné salvy s kladením vencov.
Program pokračuje v nedeľu 16. novembra v Bratislavskom bábkovom divadle na Dunajskej ulici pod názvom Nežne deťom, ktoré ponúkne sériu tvorivých a divadelných aktivít o slobode a demokracii. O 15:30 sa začne workshop MÚR, inšpirovaný knihou Petra Sísa o detstve v totalitnom režime. Nasledovať bude o 16:45 otvorenie výstavy žiakov ZŠ Istrijská na tému slobody a demokracie a o 17:00 program uzavrie inscenácia Príbehy stien, ktorá rozpráva o múroch, hraniciach a potrebe porozumenia.
Záver podujatia bude patriť pondelku 17. novembra, ktorý je na Slovensku symbolom boja za slobodu a demokraciu. Bratislavský samosprávny kraj si ho pripomenie viacerými kultúrnymi programami. V Bratislavskom bábkovom divadle sa o 16:30 uskutoční predstavenie Zbojník a Gašparko – koprodukčný česko-slovenský projekt pripravený k výročiu rozdelenia Československa, ktorý deťom hravou formou približuje spoločné dejiny oboch národov.
„V Divadle Aréna sa uskutoční podujatie Nežne tínedžerom s premietaním inscenácie #DUBČEK a následnou diskusiou o Alexandrov Dubčekovi – osobnosti, ktorej odkaz k slobode a morálnej zodpovednosti nadväzuje na ideály Nežnej revolúcie," uviedla hovorkyňa BSK: Diskusiu povedie Juraj Bača spolu s hosťami Jurajom Drobom, Radoslavom Ragačom z Ústavu pamäti národa a dramaturgičkou Sašou Sarvašovou.
Do programu sa zapojí aj Kultúrne centrum Modra, kde sa o 10:00 predstaví Túlavé divadlo s inscenáciou Krídlo – dramatickým spracovaním skutočného príbehu úteku cez Železnú oponu pomocou podomácky vyrobeného rogala. Po predstavení bude nasledovať diskusia s Petrom Miklem, riaditeľom archívu Ústavu pamäti národa, ktorá rozvinie tému odvahy, úteku a túžby po slobode.
