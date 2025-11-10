Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 10.11.2025
 Meniny má Tibor
 24hod.sk    Z domova

10. novembra 2025

Humenné zmodernizovalo tri športové ihriská za takmer 350-tisíc eur – FOTO


Tagy: Fond na podporu športu Modernizácia Revitalizácia športoviská

Tri športové ihriská v areáli Základnej školy SNP 1 na Sídlisku pod Sokolejom v Humennom prešli komplexnou obnovou. Celkové výdavky na modernizáciu presiahli 347-tisíc eur. Modernizácia ...



578579598_1220157620142597_8412075876644525103_n 676x383 10.11.2025 (SITA.sk) - Tri športové ihriská v areáli Základnej školy SNP 1 na Sídlisku pod Sokolejom v Humennom prešli komplexnou obnovou. Celkové výdavky na modernizáciu presiahli 347-tisíc eur.

Modernizácia športovísk


Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu športu, ktorý mestu poskytol dotáciu vo výške takmer 243-tisíc eur, zvyšnú časť financovalo mesto Humenné. Zhotoviteľom prác bola spoločnosť Maro s.r.o., Sučany.

Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Ηumennom, cieľom revitalizácie a modernizácie športovísk bolo zlepšenie podmienok pre športovanie detí i verejnosti. Súčasťou prác bola výmena oplotenia, inštalácia osvetlenia a kamerového systému. „Školský areál bol doteraz využívaný, no jeho stav bol už nevyhovujúci. Z pohľadu bezpečnosti aj kvality športovania bolo nevyhnutné ihriská obnoviť,“ uviedol Škuba.

Slávnostné otvorenie


V sektore A, od ulice SNP, dostali dve pôvodne asfaltové plochy nový vodopriepustný športový povrch. Menšie ihrisko s oranžovým povrchom bude slúžiť basketbalu a volejbalu, väčšie so zeleným povrchom pre futbal a tenis. V sektore B za školou pribudlo nové ihrisko s umelou trávou, mantinelmi a ochrannou sieťou, určené na malý futbal, volejbal a nohejbal.

Slávnostné otvorenie zrevitalizovaných športovísk sa uskutočnilo v nedeľu 9. novembra. Program okrem kultúrneho programu doplnil futbalový zápas mladších žiakov, po ktorom nasledovala autogramiáda hráčov FK Humenné.

Zdroj: SITA.sk - Humenné zmodernizovalo tri športové ihriská za takmer 350-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fond na podporu športu Modernizácia Revitalizácia športoviská
