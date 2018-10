Bratislavský kraj pokračuje v oprave cesty medzi Sencom a Pezinkom

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) – Rekonštrukcia cesty II. triedy medzi Sencom, Viničným a Pezinkom sa pomaly dostáva do druhej fázy. V súčasnosti sa ešte dokončujú práce v úseku od okružnej križovatky pri logisticko-obchodnom centre Senec-Sever smerom k obci Viničné. Následne by sa malo začať s prácami od Viničného smerom do Pezinka. TASR informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.Počas druhej etapy sa odfrézujú pôvodné poškodené asfaltobetónové vrstvy vozovky, zastabilizuje sa jej podložie a položí sa nový povrch. Pribudnú tiež nespevnené krajnice, sanáciou a obnovou prejdú poškodené priepusty a odvodňovacie priekopy. Zároveň budú orezané poškodené a nevhodné dreviny, pribudne tiež nové zvislé a vodorovné dopravné značenie.apeluje predseda BSK Juraj Droba.Počas stavebných prác bude doprava vedená jednosmerne v smere Pezinok – Viničné – logistický park Senec sever, keďže sa práce budú realizovať v polovičnom profile komunikácie. Obchádzková trasa v smere Senec – Pezinok je určená trasou Senec – Blatné – Šenkvice – Pezinok. Doprava v smere Viničné – Pezinok je určená trasou Viničné – Slovenský Grob – Grinava – Pezinok.Ukončenie celej rekonštrukcie je naplánované do konca roka 2018.