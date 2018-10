Francúzsko plánuje repatriáciu detí džihádistických bojovníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 24. októbra (TASR) - Francúzsko pracuje na tom, aby do krajiny vrátilo deti francúzskych islamistických militantov, ktoré zadržiavajú sýrske kurdské sily. Podmienkou tejto repatriácie je, že matky svoje deti opustia a budú stíhané príslušnými miestnymi úradmi. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na francúzskych predstaviteľov.Francúzsko - podobne ako ďalšie európske krajiny - bojuje s tým, ako vyriešiť situáciu podozrivých militantov a ich rodín, ktoré sa snažia vrátiť z bojových zón v Iraku a Sýrii, ako aj tých, ktorí boli zadržaní po tom, ako sa militantná organizácia Islamský štát (IS) pod vojenským nátlakom určitých území vzdala.Zatiaľ čo vládna politika návrat týchto bojovníkov a ich manželky odmieta, Francúzsko uviedlo, že je potrebné presne určiť situáciu ich detí.uviedol jeden z francúzskych predstaviteľov.Rodiny vo Francúzsku nahlásili, že v Sýrii sa momentálne zdržiava okolo 60 žien vrátane 40 matiek s približne 150 maloletými. Väčšina z týchto detí sú mladšie ako šesť rokov.Na základe informácií kurdských úradov, Červeného kríža a Červeného polmesiaca Paríž lokalizoval určitý počet z nich v Kurdmi ovládanej severovýchodnej Sýrii.Repatriácia sa týka aj detí narodených v Sýrii. Ich návrat by však závisel od toho, či budú matky súhlasiť s odlúčením.Paríž sa obáva, že ak by tieto deti v Sýrii zostali, časom sa z nich môžu stať militanti. Prvé deti by sa do Francúzska mohli vrátiť koncom tohto roka, hoci zložitosť situácie môže repatriáciu oddialiť.Vlani v decembri vrátili do Francúzska tri deti Francúzky, ktorú v júni iracký súd odsúdil na doživotie za jej oddanosť Islamskému štátu.