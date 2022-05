Bratislavský kraj pokračuje v rozvoji Malokarpatského regiónu. Droba priblížil plány aj napredujúce projekty

Sociálne zariadenia rodinného typu

7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v projektoch v Malokarpatskom regióne. Ako informuje kraj na svojej webovej stránke, predseda BSK Juraj Droba a odborníci z úradu samosprávneho kraja chodievajú na pravidelné výjazdy so starostami a poslancami v regiónoch.„Priamo v teréne riešia problémy, ale aj príjemnejšie témy. Napríklad spoločné projekty, ktoré vďaka spolupráci napredujú," konštatuje samospráva. Malokarpatský región tvoria mestá a obce pozdĺž Malých Karpát, v okolí mesta Pezinok.Samosprávny kraj pokračuje v deinštitucionaliázcii sociálnych služieb, čo znamená, že veľké zariadenia sociálnych služieb postupne nahrádzajú menšími, rodinného typu.„Pre župný Domov sociálnych služieb Merema sme vďaka financiám z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) postavili dvojdom v Častej. Je to vzorový projekt nielen v rámci prechodu na komunitné sociálne služby, ale vďaka architektúre zapadá do historickej časti obce a zvýrazní jej vinárske dedičstvo," konštatuje samospráva.Dvojdom je bezbariérový, nízkoenergetický a obsahuje prvky tienenia, ale aj svetlíky v strope privádzajúce do interiéru denné svetlo či solárne kolektory.Zástupcovia BSK diskutovali so starostami a primátormi tiež o zvyšujúcich sa cenách za energie a modernizačnom dlhu.„V rámci dopravy sme sa rozprávali o obslužnosti územia autobusovou dopravou, ako aj o revitalizácii ciest II. a III. triedy. Medzi rozvojovými projektami je napríklad nový prestupný terminál na železničnej stanici v Báhoni, autobusová stanica v Budmericiach, či menšie projekty na podporu verejnej dopravy," vymenoval Droba.Ďalším problémom v regióne je nedostatok miest v materských a základných školách.„Toto trápi nielen tieto obce či Malokarpatsko, ale celý región. Obciam pomáhame pri komplexnom riadení projektov, ale bojujeme aj v Bruseli, aby na ne dostali eurofondy," skonštatoval bratislavský župan.Ako poznamenal, vlajkovou loďou je základná škola v Častej, aktuálne vo výstavbe. Deti by mali do nej nastúpiť už v školskom roku 2023/24.„Záleží nám na tom, aby podobná škola bola aj v Budmericiach. Plánujeme tiež rozšírenie materskej školy v Častej. Tá budmerická vďaka prostriedkom z IROP už vytvorila 40 nových miest," doplnil.Dôležité je podľa samosprávy nielen zvyšovanie kapacít, ale aj kvality vzdelávania, napríklad implementáciou konceptu SMART, či moderne vybavenými odbornými učebňami.„Takéto vznikli aj na budmerickej základnej škole, peniaze sme na ne pomohli získať taktiež z IROP," priblížil Droba. Ako dodal, v tomto programovom období majú v pláne aj ďalšie projekty, ale možnosť zabojovať o ne majú všetky obce v kraji, ktorým BSK prisľúbil pomoc.Rozvoj projektov v oblasti kultúry, turizmu, klímy a životného prostredia financuje samospráva aj z vlastnej Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Témou je aj lokálna ekonomika a funkcia obecných podnikov.„Pekným príkladom je exteriérové múzeum vinohradníctva a poľnohospodárstva Gazdovský dvor v Budmericiach," uzavrel Droba.