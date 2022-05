Potravinová kríza vo svete sa zhoršuje a trendy sú znepokojujúce, hladom trpí už rekordne veľa ľudí

jedla

Správa ukázala znepokojivý trend

V najväčšom ohrození je Somálsko

8.5.2022 (Webnoviny.sk) - Počet ľudí, ktorí denne nemajú dostatok, dosiahol v minulom roku historické maximum a smeruje k „strašným“ novým úrovniam, keďže vojna na Ukrajine ovplyvňuje globálnu produkciu potravín.Vyplýva to z Globálnej správy o potravinovej kríze, ktorú zostavili Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) V roku 2021 takmer 193 miliónov ľudí v 53 krajinách trpelo akútnou potravinovou neistotou, za ktorou je kombinácia konfliktov, extrémneho počasia a ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu. Počet ľudí bez každodennej adekvátnej stravy vzrástol v minulom roku o 40 miliónov, čo podľa správy potvrdzuje „znepokojivý trend“ každoročného nárastu počas niekoľkých rokov.Potravinovou neistotou najviac trpia obyvatelia krajín s pretrvávajúcimi konfliktmi vrátane Afganistanu, Konžskej demokratickej republiky, Etiópie, Nigérie, Južného Sudánu, Sýrie a Jemenu, uvádza sa v správe.Ako predpovedá, v roku 2022 bude Somálsko čeliť jednej z najhorších potravinových kríz na svete, ktorú spôsobí dlhé sucho, zvyšujúce sa ceny potravín a pretrvávajúce násilie. Rôzne faktory by mohli do akútnej potravinovej krízy doviesť šesť miliónov Somálčanov.Ďalšie riziko pre Somálsko a iné africké krajiny predstavuje aj vojna na Ukrajine, keďže sa spoliehajú na ukrajinskú a ruskú pšenicu, hnojivá a ďalšie dodávky potravín.