Bratislavský kraj sa pustí do opravy cesty Senec-Pezinok

Bratislava 5. septembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pripravuje v najbližších dňoch dve rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry v okrese Senec. Od soboty (8.9.) sa začne s rekonštrukciou cesty II. triedy medzi Sencom, Viničným a Pezinkom, v pondelok (10.9.) začnú budovať novú okružnú križovatku v obci Nová Dedinka.V prípade oboch projektov sa ukončenie predpokladá do 28. októbra 2018. Práce na rekonštrukcii cesty medzi Sencom a Pezinkom budú rozdelené na etapy. Prvá sa bude týkať úseku od okružnej križovatky pri logisticko-obchodnom centre Senec – Sever až po označenie obce Viničné.informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.Na obchádzku sa motoristi musia pripraviť aj v prípade výstavby okružnej križovatky v obci Nová Dedinka.uviedla hovorkyňa BSK. Poukázala zároveň na to, že pôvodne mala byť križovatka uzavretá na tri mesiace. "Zosúladením prác sa čas dopravných obmedzení skráti o polovicu," dodala.Upozornila taktiež i na krátkodobú víkendovú uzáveru cesty medzi Dunajskou Lužnou a Kalinkovom. Cesta bude od piatka (7.9.) 22.00 h do pondelkového (10.9.) skorého rána (05.00 h) uzavretá z dôvodu výstavby mostného objektu na ceste R7.