Gál: Nová adresa rezortu spravodlivosti bude známa na budúci týždeň

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Adresa, na ktorú sa bude sťahovať ministerstvo spravodlivosti, by mohla byť známa na budúci týždeň. V stredu to avizoval minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Jeho rezort sa momentálne delí o priestory s Najvyšším súdom SR, ktorý má na súčasnej adrese ostať.Gál ešte koncom júla oznámil, že v súťaži na novú administratívnu budovu pre ministerstvo spravodlivosti sú štyri ponuky, ktoré po vyhodnotení spĺňajú ekonomické, technické a bezpečnostné kritériá. Avizoval, že jednu z nich vyberie, keďže priestorová situácia ministerstva a Najvyššieho súdu SR už viac nie je únosná.Gábor Gál pred časom listom požiadal všetkých uchádzačov, ktorí sa do súťaže zapojili, o aktualizáciu ponúk.vysvetlil.Inzerát na výber novej administratívnej budovy zverejnila v tlači ešte pred rokom bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Podobne ako ona ani Gál nevyužil ponuky finančných skupín Penta a J&T, ktoré sa v súťaži ukázali ako najlepšie. Gál svoje váhanie zdôvodnil etickou dilemou, nakoľko obe finančné skupiny majú v spoločnosti naštrbenú reputáciu.