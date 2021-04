Bratislavský kraj spustil registráciu na očkovanie aj pre pacientov s chronickými chorobami

Vlastný formulár

Odporúčajú oficiálnu registráciu

6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil registráciu na očkovanie proti COVID-19 pre pacientov s chronickými chorobami. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman „Záleží nám na tom, aby bolo očkovanie čo najspravodlivejšie a aby mali prednosť tí, ktorí ho nutne potrebujú a márne čakajú na termín. Preto sme otvorili možnosť prihlásiť sa na očkovanie pre pacientov s chronickými chorobami a to bez ohľadu na vek,” uviedol predseda BSK Juraj Droba Ako náhradníci sa môžu registrovať nielen držitelia preukazu ŤZP, ale aj pacienti s chronickými chorobami so závažnými a stredne závažnými ochoreniami.Ide o závažné diagnózy, ako napríklad pacientov po transplantáciách, s onkologickými a hemato-onkologickými ochoreniami, s ochorením pľúc, srdca, poruchou imunity a podobne. Celkovo ide o približne 40 diagnóz, ktorých zoznam aj poradie stanovuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR.Na prihlasovanie pacientov s chronickými ochoreniami vytvoril BSK vlastný online formulár na svojej webovej stránke. O pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas registrácie, o presnom termíne očkovania bude BSK informovať SMS alebo e-mailom.„V prípade, že bude voľný termín na očkovanie zo zoznamu náhradníkov, musí byť zaregistrovaná osoba pripravená sa do 60 - 90 minút dostaviť do veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Národného futbalového štadióna v Bratislave," doplnila Forman.Systém slúži pre obyvateľov Bratislavského kraja (okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec) a nie je náhradou oficiálnej registrácie cez stránku Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Ministerstva zdravotníctva SR.„Aj po registrácii do tohto systému BSK odporúča registrovať sa na riadny termín na stránke NCZI. Systém slúži na registráciu do zoznamu náhradníkov, ktorý BSK využije v prípade, že sa na očkovací termín nedostavia všetci prihlásení uchádzači, ktorí sa zaregistrovali cez internetovú stránku NCZI," uzavrela hovorkyňa BSK.