Bratislavský kraj vyhlási výzvy na jednotlivé dotačné oblasti

Bratislava 16. novembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude poskytovať dotácie aj v roku 2019. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci, keď schválili návrhy výziev pre oblasť životného prostredia a rozvoja vidieka, turizmu, kultúry a športu, a to či už podporou podujatí, alebo jeho systematického rozvoja prostredníctvom klubov či zväzov. Jednotlivé výzvy by mali byť zverejnené do 26. respektíve 27. novembra.Termíny na prihlásenie sa do výziev sa líšia. Do decembrového termínu bude potrebné prihlásiť sa do výzvy v oblasti kultúry (19.12.) a turizmu (20.12.). Januárové termíny budúceho roka platia pre projekty v oblasti športu (18.1.) a životného prostredia a rozvoja vidieka (31.1.). Pre jednotlivé výzvy sú tiež určené minimálne a maximálne výšky dotácií, rovnako tiež miera spolufinancovania zo strany žiadateľa. Konkrétna výška finančných prostriedkov alokovaných pre danú dotovanú oblasť však bude známa až po schválení rozpočtu BSK na rok 2019.poznamenala na brífingu podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová. Zároveň upozornila, aby si žiadatelia dobre jednotlivé výzvy prečítali, keďže termíny na podávanie žiadostí pre jednotlivé dotačné oblasti sa líšia.