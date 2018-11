SNS stojí za A. Dankom, Most-Híd za jeho postoj kritizuje

Na snímke poslanec NR SR Tibor Bernaťák. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, ako aj všetci poslanci SNS stoja za predsedom strany Andrejom Dankom. Píšu to v stanovisku, ktoré zaslali médiám a v ktorom kritizujú Most-Híd a jeho predsedu Bélu Bugára. Most-Híd v súvislosti s prípadom rigoróznej práce uviedol, že by Danko mal urobiť osobné rozhodnutie.reagoval Bernaťák.Konanie Bugára a jeho Mosta-Híd považuje za neobjektívne.dodáva Bernaťák.Klub SNS prekvapilo aj to, že Bugár len poslal Dankovi sms správu, v ktorej ho vyzýva na vyvodenie osobnej zodpovednosti. Takýto postup považujú národniari za neseriózny.uviedol Bernaťák, podľa ktorého na toto by mala slúžiť koaličná rada.zdôraznil Bernaťák. Dodáva, že ak si Most-Híd myslí, že súčasná koalícia a vláda nemajú budúcnosť, môže to ukázať pri hlasovaní o dôvere koaličnému partnerovi.O naštrbenej dôvere v koalícii hovoril aj predseda SNS Andrej Danko na štvrtkovom brífingu, kde oznámil, že SNS podporí otvorenie schôdze Národnej rady SR, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť o jeho odvolanie z funkcie šéfa parlamentu.O podporu otvorenia schôdze požiada aj svojich koaličných partnerov.vyhlásil Danko s tým, že bez koaličnej dôvery sa vládnuť a pracovať nedá.Zopakoval, že svoju rigoróznu prácu robil s najlepším vedomím a svedomím.doplnil. Danko verí, že stále žijeme v právnom štáte, a že novinový článok či facebookový status nemôžu človeka bezdôvodne obviniť, odsúdiť a popraviť.