Bratislavský kraj začal s revitalizáciou Kaštieľskeho parku v Stupave

Projekt realizuje BSK ako vedúci partner v spolupráci s HBLFA Gartenbau u. Österr. Bundesgärten, Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre a Schlosspark Eisenstadt Erhaltungs GmbH. Revitalizáciu parku bude BSK realizovať v súlade s platnými strategickými dokumentami BSK ako sú Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, Územný plán regiónu, Adaptačný plán BSK na zmenu klímy a Katalóg adaptačných opatrení BSK na negatívne dôsledky zmeny klímy.





5.2.2025 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v obnove národných a kultúrnych pamiatok v regióne, a to aj exteriérových.Po rekonštrukcii historickej záhrady pri kaštieli v Modre sa púšťa do revitalizácie Kaštieľskeho parku v Stupave v okrese Malacky. Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman , župa v stredu odovzdala kľúče od parku zhotoviteľovi, ktorý ho následne zrevitalizuje. Projekt reflektuje aj výzvy meniacej sa klímy.„Revitalizáciou Kaštieľskeho parku v Stupave chceme vytvoriť atraktívne prostredie na oddych, ktoré zároveň ponúkne prirodzený tieň a ochladenie počas horúcich dní. Obnovu budeme realizovať v súlade s požiadavkami pamiatkovej ochrany, s dôrazom na zachovanie prírodno-krajinárskeho charakteru z 18. storočia,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba . Celkové náklady na revitalizáciu parku sa pohybujú na úrovni 1,5 milióna eur a práce by mali trvať 18 mesiacov.Kaštieľsky park v Stupave je vzácne historické miesto, na ktorom sa však podpísal zub času. Niektoré stromy z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu ohrozujú návštevníkov a chýba aj doplnková infraštruktúra, ako verejné osvetlenie, kamerový systém či voľnočasové a športové prvky. „Park zároveň nezodpovedá ani požiadavkám adaptácie na zmenu klímy, predovšetkým v prípade nárastu vĺn horúčav a sucha," poznamenala Forman.Komplexná revitalizácia parku bude zahŕňať obnovu zelene, vodných prvkov, komunikácií a architektúry. V rámci obnovy zelene BSK vyčistí prehustené okraje parku od nepôvodných drevín, pričom ponechá len hodnotné a perspektívne.Tie doplnia historicky pôvodné dreviny. Z hľadiska obnovy historickej kompozície vegetácie sa obnovia priehľady a podhľady na kaštieľ a vodnú plochu, priebežné pohľady z hlavnej komunikačnej trasy a pohľady na významné prvky v parku.Návrh obnovy počíta so zachovaním a obnovou celého systému vodných prvkov v parku. Pozostáva z vyčistenia jazera a spevnenia jeho brehov, vrátane obnovy brehov ostrovčeka a rekonštrukcie domčeka pre labute na ostrove. Vodné toky v parku vyčistia a podľa potreby spevnia brehy z kameňa.„Obnovený bude aj vodopád s dôrazom na prírodno-krajinársky charakter a bude citlivo zakomponovaný do prostredia," dodala Forman.V prípade komunikácií príde k zmene trasovania, konštrukcie a povrchovej úpravy. Návrh obnovy trasovania vychádza z historickej podoby parku z roku 1896. Prispôsobený však bude súčasným potrebám a využitiu parku. Povrch bude prevažne mlatový, priepustný. V okolí kaštieľa bude z prevádzkových dôvodov navrhovaný povrch komunikácií z kamennej dlažby. Novinkou bude drevený interaktívny chodník cez biotop existujúcej mokrade.Obnovou prejdú aj architektonické prvky. Drevené mostíky, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave, si vyžiadajú úplnú obnovu a ich architektonické prevedenie citlivo zakomponujú do prírodno-krajinárskeho prevedenia parku. Betónové mostíky zastabilizujú a obnovia na základe historických podkladov. Novým prvkom bude lapidárium nachádzajúce sa neďaleko vodopádu na vyvýšenom mieste, kde budú zoskupené zachované zvyšky rôznych kamenných prvkov z parku.Celkový parkový mobiliár bude tvarovo a materiálovo nenápadný s dôrazom na súčasné využitie. Rekonštruované bude aj osvetlenie a doplnený kamerový systém.Komplexná obnova parku v Stupave sa realizuje cez projekt ParksFit4Future - zelená budúcnosť parkov. Projekt je súčasťou programu Interreg VI-A Slovenská republika - Rakúsko 2021-2027 a jeho cieľom je podporiť udržateľný rozvoj kultúry a cestovného ruchu v cezhraničnom regióne. V Stupave sa zameria na zachovanie historického charakteru parku, ktorý však bude prispôsobený moderným požiadavkám na udržateľnú zeleň, rekreačné aktivity a adaptáciu na klimatické zmeny.