Rekordný záujem o jazdené vozidlá pokračuje, v „Áčkach“ sa ich za január predalo najviac v histórii

Vývoj januárových predajov automobilov skupiny AURES Holdings





Január 2022

7 084





Január 2023

7 300





Január 2024

7 951





Január 2025

8 363













Najžiadanejšie jazdené vozidlá v sieti AAA AUTO

A Mototechna v januári 2025





ČR

Slovensko

Polsko





1.

Škoda Octavia

Škoda Octavia

Opel Astra





2.

Škoda Fabia

Škoda Fabia

Kia Sportage





3.

Škoda Superb

Škoda Superb

Nissan Qashqai





4.

Hyundai i30

VW Passat

Škoda Octavia





5.

VW Passat

VW Golf

Ford Focus





6.

Škoda Kodiaq

Hyundai i30

Toyota Corolla





7.

Škoda Karoq

Kia Sportage

VW Passat





8.

Hyundai Tucson

Kia Ceed

Hyundai Tucson





9.

VW Golf

Opel Astra

Dacia Duster





10.

Ford Focus

Toyota Corolla

Opel Insignia







6.2.2025 (SITA.sk) -"Rast záujmu o ojazdené vozidlá pokračuje aj po prelome rokov. Po vlaňajšom celoročnom rekorde 109-tisíc vozidiel sme zaznamenali ďalší vrchol – január 2025 bol s 8 363 predanými autami najsilnejším prvým mesiacom roka v našej histórii. A to napriek zhoršenej ekonomickej situácii domácností na Slovensku po zavedení konsolidačného balíčka od začiatku roka. Zaujímavosťou je, že sme za január predali 112 elektromobilov, čo je dokonca o 28 viac ako za celý rok 2022 a zároveň ide o historicky najvyšší počet predaných elektromobilov za jeden kalendárny mesiac. Predaj na Slovensku je silný aj vďaka našim zľavám, keď každý týždeň znižujeme ceny ponúkaných vozidiel celkovo o 250 000 eur. Rastie aj záujem o kúpu automobilov na splátky," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna.V porovnaní s decembrom 2024 narástli predaje medzimesačne o 24 percent (z 6 762 vozidiel). Vďaka silným januárovým predajom už celkový počet zákazníkov, ktorí si v sieti AAA AUTO a Mototechna od roku 1992 kúpili alebo predali auto, vzrástol na 3,3 milióna.Najpredávanejším vozidlom na Slovensku a v Česku bola v januári Škoda Octavia, v Poľsku zasa Opel Astra. Jednotkou medzi elektromobilmi v celej skupine AURES Holdings bola v januári Tesla Model 3, ktorá tvorila 40,2 % predajov batériových vozidiel. "Dôvodom je predovšetkým dostupná cena, keďže ojazdenú Teslu si zákazník môže kúpiť už od 20 000 eur, a to s batériou ešte v záruke," vysvetlila Karolína Topolová. Ďalšími modelmi v poradí sú BMW i3 a VW e-Golf.Vzhľadom na stabilne vysoký dopyt po ojazdených vozidlách za posledných dvanásť mesiacov zvýšila skupina AURES Holdings celkový počet áut vo svojej ponuke na 19 000. Plánuje tiež otvorenie menších výkupných pobočiek, ktoré zabezpečia dostatočný objem vozidiel na splnenie tohtoročného plánu predaja vo výške 120-tisíc áut. Napríklad už na budúci týždeň to bude výkupná pobočka v Dunajskej Strede.Informačný servis