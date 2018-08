Bratislavský Ružinov začína s obstarávaním ÚPZ Prievoz-západ

Na snímke starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Dušan Pekár. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) – Bratislavský Ružinov začal s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie pre územný plán zóny (ÚPZ) Prievoz-západ. Ide o územie ohraničené Gagarinovou ulicou na severe, Kaštieľskou a Parkovou ulicou na východe, Hraničnou ulicou na západe a diaľnicou D1 na juhu. Mestská časť o tom informuje na webovej stránke.Podklady a podnety je možné podávať do konca septembra. Verejnosť tak môže urobiť osobne v podateľni ružinovského miestneho úradu na Mierovej ulici, elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy patricia.rusnakova@ruzinov.sk alebo poštou na adresu odboru územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy miestneho úradu.Mestská časť má v súčasnosti schválené dva ÚPZ: Trnávka, Krajná – Bočná a druhým je Trnávka – stred, kde samospráva obstaráva zmeny a doplnky. Okrem toho obstaráva 11 územných plánov zón. Vyhlásené má tiež dve stavebné uzávery, a to pre územie Bajkalská-roh a lokalitu Ostredky. Tretia stavebná uzávera zatiaľ vyhlásená nebola.Práve vyhlasovanie stavebných uzáver sa už v minulosti stretlo so značnou kritikou zo strany poslancov. Tí už vlani v máji vyjadrili nespokojnosť a znepokojenie s pomalým procesom ich vyhlasovania. Schváleným uznesením vtedy zároveň reagovali na petíciu proti zahusťovaniu sídlisk na území mestskej časti, ktorá zároveň žiadala bezodkladné podania návrhov na začatie konaní o vydanie rozhodnutí o stavebných uzáverách. Podpísalo ju takmer 5000 nespokojných obyvateľov.Stavebná uzávera je totiž spôsobom, ako ochrániť lokalitu pred ďalšou výstavbou, kým nebude mať samospráva jej presnejšiu reguláciou formou územného plánu zóny. Platí totiž, že stavebnou uzáverou sa pozastaví výstavba v danej lokalite po dobu schválenia územného plánu zóny, avšak maximálne na päť rokov. Poslaneckému zboru sa taktiež nepáči zdĺhavý proces obstarávania a schvaľovaniazo strany mestskej časti.