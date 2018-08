Kurz eura vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 16. augusta (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok zotavila z poklesu na najnižšiu úroveň od júna 2017 v predchádzajúcom dni, a jej kurz vzrástol. Dolár, naopak, klesol v reakcii na správu, že čínska delegácia odcestuje do Spojených štátov na rokovania o obchode. Investori teraz nakupujú späť meny, ktoré najtvrdšie zasiahli nedávne výpredaje.Aj preto veľa mien z rozvíjajúcich sa trhov vo štvrtok zmazalo časť z predchádzajúcich strát. Prispelo k tomu aj zmiernenie obáv z oslabovania tureckej líry.Globálne akciové trhy však zostali vo štvrtok pod tlakom, čo naznačuje, že investori zostávajú nervózni.uviedol menový stratég Commerzbank Thom Lan Nguyen. Dodal, že aj fakt, že turecká líra ďalej neklesá, do istej miery zmiernilo napätie na trhu.Zdôraznil však, že kríza meny v Turecku sa ešte zďaleka neskončila, pretože úrady sa zatiaľ nepustili do riešenia jej príčin.Dôležitý pre kurzy hlavných mien bol vo štvrtok vývoj obchodného konfliktu medzi Spojenými štátmi a Čínou.Ministerstvo obchodu v Číne dnes oznámilo, že dostalo pozvanie od Spojených štátov na rokovania so štátnym tajomníkom ministerstva financií Davidom Malpassom.Správa, že dve najväčšie ekonomické sily na svete prejavili ochotu rokovať, zlepšila investorom náladu po týždni plnom obáv.Kurz eura vo štvrtok dopoludnia vzrástol o 0,3 % na 1,1373 USD/EUR. V stredu (15.8.) sa pritom nakrátko prepadol až na 1,1301 USD/EUR.Dolár po ziskoch v čase najväčšej nervozity na trhoch, keď investori hľadali bezpečný prístav pre svoje peniaze, vo štvrtok oslabil. Konkrétne, dolárový index, ktorý sleduje vývoj dolára voči šiestim kľúčovým menám, dnes klesol o 0,2 % na 96.554 bodu.