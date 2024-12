Bratislavský samosprávny kraj bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 320,5 milióna eur

Konzervatívny rozpočet

Rozvoj kampusov

13.12.2024 (SITA.sk) - Bratislavskí krajskí poslanci na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí schválili rozpočet na rok 2025. Ten počíta so sumou viac ako 320,5 milióna eur a ide o vyrovnaný rozpočet.Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman , kraj má napriek zložitej hospodárskej a ekonomickej situácii ambíciu pokračovať v rozvojových projektoch. Najviac financií investuje samospráva v roku 2025 do piatich oblastí – školstva, sociálnych služieb, regionálnych ciest, dopravy a kultúry.Na vzdelávanie pôjde 147 miliónov eur a do sociálnej oblasti je alokovaných 52 miliónov eur. Na cesty II. a III. triedy pôjde 35 miliónov eur, pričom na prímestskú dopravu je na budúci rok vyčlenených 26 miliónov eur. Na kultúru je vyčlenených sedem miliónov eur a cestovný ruch bude podporený sumou dva milióny eur.„Rozpočet sme pripravili konzervatívne, ale zároveň rozvojovo. Jeho znenie reflektuje prijatie konsolidačného balíčka vlády aj stav verejných financií na Slovensku," priblížil predseda BSK Juraj Droba Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré sa budú realizovať v roku 2025, patrí energetická obnova viacerých stredných škôl v Bratislave, vrátane Gymnázia Ladislava Novomestského, Gymnázia Ivana Horvátha, Gymnázia Alberta Einsteina, Spojenej školy na Tokajíckej ulici, Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej a Strednej odbornej školy polygrafickej.Dôležitou súčasťou investícií bude aj revitalizácia verejných priestranstiev, konkrétne komplexná obnova parku v Malinove v rámci projektu Green Cities a revitalizácia parku v Stupave cez iniciatívu ParksFit4Future.Rozvoj stredoškolských kampusov bude zahŕňať prípravu a začiatok výstavby Kampusu zdravia a športu v Petržalke a Kampusu bioenergetiky, ktoré poskytnú moderné vzdelávacie zázemie pre študentov. „Významné financie budú smerovať aj na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane mostov v okresoch Malacky, Senec a Pezinok," dodala Forman.V oblasti rekonštrukcie zariadení vo vlastníctve kraja plánuje župa projekty ako obnova internátu v Bernolákove, modernizácia učební na Strednej zdravotníckej škole Strečnianska, rekonštrukcia budovy základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave, sanácia kaštieľa v Stupave po povodni a rekonštrukcia elokovaného pracoviska Polikliniky Karlova Ves na Donnerovej ulici v Bratislave.