Hlohovec opúšťa ZMOS a vracia sa do Únie miest, primátor Baranovič hovorí o historickej chybe

13.12.2024 (SITA.sk) - Mesto Hlohovec ku koncu roku vystúpi zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a od 1. januára 2025 vstúpi do Únie miest Slovenska . Na návrh poslanca Miloslava Drgoňa o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Primátor Ivan Baranovič ešte pred hlasovaním poslancov upozornil, že vystúpenie zo ZMOS by bola historická chyba.„Pri súčasnej vláde Únia miest ťahá za kratší koniec, lebo ZMOS zastupuje drvivú väčšinu mestských samospráv na Slovensku. Sú tam mestá ako Prešov, Zvolen, Martin, vracia sa Prievidza, v tomto roku pribudla Dunajská Streda, Bytča,“ povedal na rokovaní zastupiteľstva primátor Ivan Baranovič.Argumentoval aj tým, že ZMOS pripravuje pozičný dokument o reforme samospráv na Slovensku s ohľadom na regionálny rozvoj, ktorý bude riešiť decentralizáciu kompetencií vo verejnej správe. ZMOS podľa neho v minulosti vyrokoval dofinancovanie samospráv.Napriek týmto argumentom poslancov nepresvedčil, mestské zastupiteľstvo schválilo najskôr vystúpenie zo ZMOS a v ďalšom hlasovaní vstup do Únie miest Slovenska.Hlohovec bol v minulosti dlhé roky členom Únie miest. O vystúpení z tejto organizácie rozhodol primátor Ivan Baranovič. Poslanec Miloslav Drgoň potvrdil, že mestské zastupiteľstvo o tom nerozhodovalo, aj keď podľa zákona o obecnom zriadení je to jeho kompetencia. Stanovy Únie miest neumožňujú dvojité členstvo samospráv v Únii aj v ZMOS.