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28. októbra 2026

Bratislavský samosprávny kraj vyzýva obyvateľov, aby nominovali výnimočné osobnosti samosprávy


Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hovorkyňa BSK Osobnosť BSK Osobnosti Bratislavy Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Môže ísť o ľudí, ktoré dosahujú mimoriadne výsledky, pomáhajú druhým alebo svojou dlhoročnou prácou zanechávajú v regióne výraznú stopu.



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bratislavsky hrad 1 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Môže ísť o ľudí, ktoré dosahujú mimoriadne výsledky, pomáhajú druhým alebo svojou dlhoročnou prácou zanechávajú v regióne výraznú stopu.


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne oceňuje výnimočné osobnosti, kolektívy a organizácie, ktoré svojou prácou, talentom a energiou prispievajú k rozvoju regiónu. Teraz samospráva vyzýva obyvateľov, aby navrhli nominácie na ďalší ročník ocenení.

Ako uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman, môže ísť o ľudí, ktoré dosahujú mimoriadne výsledky, pomáhajú druhým alebo svojou dlhoročnou prácou zanechávajú v regióne výraznú stopu.

Ocenenie pre jednotlivcov i právnické osoby


„Nie všetci výnimoční ľudia sú známi z médií. Mnohí sa celé roky venujú vzdelávaniu, kultúre, vede, športu, zdravotníctvu, sociálnej pomoci či dobrovoľníctvu. Ďalší chránia prírodu a historické dedičstvo alebo svojím nasadením pomáhajú rozvíjať mestá, obce a miestne komunity. Práve takéto príbehy sú cenné a zaslúžia si nielen naše uznanie, ale aj ocenenie,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba. Nominácie na ocenenia je možné podávať do 31. decembra.

Ocenenie je určené jednotlivcom aj právnickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt, respektíve sídlo na území BSK a významne prispeli k rozvoju regiónu, zlepšeniu života jeho obyvateľov alebo reprezentácii kraja doma či v zahraničí.

Kto môže byť nominovaný?


Nominovaní môžu byť vedci, pedagógovia, umelci, športovci, zdravotníci, pracovníci v sociálnych službách, dobrovoľníci, ochrancovia prírody, ľudia venujúci sa zachovávaniu kultúrneho a historického dedičstva, ale aj ďalšie významné osobnosti.

Návrhy môžu podávať obyvatelia BSK samostatne alebo prostredníctvom občianskeho združenia či organizácie v regióne. Obsahovať musia charakteristiku nominovanej osoby alebo organizácie a zdôvodnenie, v čom spočíva jej prínos.

"Dôležité je opísať zásluhy, výsledky alebo činnosť, za ktoré by si nominovaný zaslúžil verejné uznanie," zdôraznila Forman. Súčasťou návrhu musí byť aj písomný súhlas nominovanej žijúcej osoby. Pri nominácii in memoriam je potrebný súhlas žijúcej blízkej osoby.

Ocenenia udeľované od roku 2003


Vyplnený a podpísaný nominačný formulár možno doručiť elektronicky na e-mailovú adresu ocenenia@bratislavskykraj.sk, poštou či osobne do podateľne Úradu BSK. Samosprávny kraj udeľuje ocenenia od roku 2003.

"Za viac než dve desaťročia sa do pomyselnej siene slávy regiónu zaradilo už vyše 600 jednotlivcov a kolektívov. Medzi ocenenými sú osobnosti, ktoré významne ovplyvnili slovenskú vedu, kultúru, šport, vzdelávanie aj verejný život," dodala Forman.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavský samosprávny kraj vyzýva obyvateľov, aby nominovali výnimočné osobnosti samosprávy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hovorkyňa BSK Osobnosť BSK Osobnosti Bratislavy Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
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