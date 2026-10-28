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28. októbra 2026

Správa verejného cintorína v Košiciach ponúka službu prepravy autom pre ľudí s preukazom ŤZP


Tagy: Cintorín Dušičky Správa mestskej zelene Sviatok všetkých svätých ŤZP

Dovezú ich priamo na miesto a bezpečne odvezú späť. Správa verejného cintorína v Košiciach ponúka v týchto dňoch službu prepravy autom po cintoríne pre ľudí s preukazom ŤZP. Na sociálnej sieti o ...



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67166c827a4e9645792479 scaled 1 676x431 28.10.2026 (SITA.sk) - Dovezú ich priamo na miesto a bezpečne odvezú späť.


Správa verejného cintorína v Košiciach ponúka v týchto dňoch službu prepravy autom po cintoríne pre ľudí s preukazom ŤZP. Na sociálnej sieti o tom informuje Správa mestskej zelene v Košiciach.

Ako uviedla, Správa cintorína ponúka možnosť prepravy priamo v areáli, a to pre držiteľov preukazu ŤZP, ktorí majú problém s presunom k hrobovým miestam. Dovezú ich priamo na miesto a bezpečne odvezú späť.

Služba je k dispozícii do 2. novembra 2026, každé ráno od 7:00 do 9:00, v polhodinových intervaloch. Poplatok za službu, ktorý zahŕňa odvoz i dovoz naspäť, je v sume 10,50 eura.

„Prepravu je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť na číslach 0910 678 159 alebo 0910 606 952,” upozorňuje Správa mestskej zelene v Košiciach.

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Zdroj: SITA.sk - Správa verejného cintorína v Košiciach ponúka službu prepravy autom pre ľudí s preukazom ŤZP © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cintorín Dušičky Správa mestskej zelene Sviatok všetkých svätých ŤZP
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