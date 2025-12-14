|
Nedeľa 14.12.2025
Meniny má Branislava, Bronislava
14. decembra 2025
Bratislavský samosprávny kraj získal v hodnotení verejných obstarávateľov druhé miesto
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa umiestnil na druhej priečke v rebríčku Zodpovedný obstarávateľ 2024, ktorý každoročne ...
14.12.2025 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa umiestnil na druhej priečke v rebríčku Zodpovedný obstarávateľ 2024, ktorý každoročne vyhodnocuje spoločnosť Transparex. Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, v kategórii krajov dosiahol 79,8 bodu a celkové hodnotenie A+ Veľmi zodpovedný obstarávateľ, čím sa zaradil medzi najlepšie hodnotené samosprávne kraje na Slovensku.
Hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ je založené na analýze dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Transparex pri posudzovaní výkonu sledoval osem ukazovateľov, napríklad úroveň hospodárskej súťaže, výška dosahovaných úspor, rýchlosť priebehu zákaziek, spoľahlivosť obstarávateľa, prípadné pochybenia a porušenia zákona, miera koncentrácie zapojených dodávateľov, ako aj reputačné riziká na strane dodávateľov či obstarávateľov.
Hodnotenie je založené na dátových analýzach dostupných vo verejných zdrojoch. Nezahŕňa hĺbkové audity, fyzické kontroly predložených ponúk ani preverovanie konfliktov záujmov. Výsledné skóre vzniká spriemerovaním analyzovaných údajov a je zaradené do hodnotiacej stupnice od A+ po D.
BSK dosiahol najvyššiu možnú hodnotu 100 bodov v dvoch hodnotených ukazovateľoch – pri hodnotení pochybení a porušení zákona a pri kritériu reputačného rizika dodávateľov. Až 95,34 bodu dosiahol BSK v ukazovateli koncentrácia dodávateľov, ktorý sleduje rozmanitosť a zapojenie širšieho okruhu firiem do verejných zákaziek.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavský samosprávny kraj získal v hodnotení verejných obstarávateľov druhé miesto © SITA Všetky práva vyhradené.
