14.12.2025
|Denník - Správy
Komisár pre deti Mikloško kritizuje správanie poslancov v parlamente, podľa neho normalizujú násilie
Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril hlboké znepokojenie nad správaním, ktoré sprevádzalo poslednú schôdzu parlamentu. Ako uviedol vo výzve poslancom, verejnosť vrátane ...
14.12.2025 (SITA.sk) - Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril hlboké znepokojenie nad správaním, ktoré sprevádzalo poslednú schôdzu parlamentu. Ako uviedol vo výzve poslancom, verejnosť vrátane detí a mladých ľudí bola svedkom fyzických útokov, provokácií, posmeškov a verbálnych útokov – a to aj voči ženám vrátane poslankýň a novinárok.
Na pôde zákonodarného zboru podľa Mikloška zazneli hrubé urážky, ponižovanie a vulgarizmy. Takéto prejavy sú podľa neho absolútne neprípustné v priestore, ktorý má byť symbolom demokracie, dialógu a rešpektu.
„Konanie niektorých členov najvyššieho zákonodarného orgánu krajiny normalizuje násilie, legitimizuje nenávisť a vysiela deťom a mladým ľuďom mimoriadne nebezpečný signál, že takto vyzerá verejná diskusia a výkon moci. Vyzývame vás, aby ste si uvedomili, že ste volení zástupcovia občanov, ktorí vám dali dôveru, že budete chrániť a reprezentovať ich hodnoty, nie eskalovať konflikty. Máte krajinu spoločne viesť k prosperite, nie ju rozdeľovať,“ vyzval komisár pre deti poslancov.
Doplnil, že ešte smutnejšie je, že k takýmto incidentom dochádza v čase adventu, ktorý je obdobím pokoja a zmierenia. „Namiesto toho sme však svedkami správania, ktoré by v zákonodarnom zbore nemalo mať miesto a v mladých ľuďoch vyvoláva hanbu za niektorých predstaviteľov tejto krajiny,“ skonštatoval Mikloško.
Komisár pre deti zároveň vyzval zákonodarcov, aby si uvedomili svoj vplyv na mladú generáciu Slovenska a zodpovednosť aj za odchod mnohých mladých ľudí zo Slovenska.
„Pripomíname vám našu tohtoročnú júnovú aktivitu zameranú na sledovanie a hodnotenie správania vás - politikov na sociálnych sieťach, kde predstavitelia parlamentu detí a mládeže analyzovali a hodnotili vaše online výstupy a vyzývali vás na rešpektujúcu, diplomatickú a vecnú vzájomnú komunikáciu aj napriek názorovým odlišnostiam a odstúpenie od polarizácie spoločnosti. Žiaľ, ukazuje sa, že ste nielen jej kritikmi, ale v mnohých prípadoch aj tvorcami. Nestačí ukazovať prstom na ,tých druhých'. Zodpovednosť nesie každý jeden z Vás,“ dodal Mikloško.
Poslanci v Národnej rade SR sa vo štvrtok 11. decembra večer pri schvaľovaní novely Trestného zákona pochytili, došlo aj k fyzickej roztržke. Predseda opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič zverejnil na sociálnej sieti video, ktoré sa začína tým, že Matovič natáča koaličných poslancov a hovorí: „Toto sú ľudia, ktorí dali amnestiu zločincovi Gašparovi (podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, Smer-SD)". Jeden z nich po ňom hodil plastovú fľašu, malo by ísť o Erika Vlčeka (Hlas-SD).
Následne zrejme prišla výzva na to, aby bývalý premiér nahrávanie prerušil, lebo počuť ako sa pýta: „Prečo by som to vypínal?". Na záberoch potom vidieť fyzickú roztržku medzi poslancami, viditeľní sú poslanci Hlasu aj Hnutia Slovensko, pričom jedného z nich počuť, ako opakovane kričí: „Čo ma držíš?", a potom sa rovnako opakovane pýta „Čo ma škrtíš?". Matovič mal tiež krátku slovnú výmenu s jednou z koaličných poslankýň, ktorá sa po ňom zahnala, ďalší koaliční poslanci sa ale postavili medzi nich.
