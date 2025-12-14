Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

14. decembra 2025

Komisár pre deti Mikloško kritizuje správanie poslancov v parlamente, podľa neho normalizujú násilie


Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril hlboké znepokojenie nad správaním, ktoré sprevádzalo poslednú schôdzu parlamentu. Ako uviedol vo výzve poslancom, verejnosť vrátane ...



6565e98f09b44814657166 676x451 14.12.2025 (SITA.sk) - Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril hlboké znepokojenie nad správaním, ktoré sprevádzalo poslednú schôdzu parlamentu. Ako uviedol vo výzve poslancom, verejnosť vrátane detí a mladých ľudí bola svedkom fyzických útokov, provokácií, posmeškov a verbálnych útokov – a to aj voči ženám vrátane poslankýň a novinárok.

Normalizovanie násilia


Na pôde zákonodarného zboru podľa Mikloška zazneli hrubé urážky, ponižovanie a vulgarizmy. Takéto prejavy sú podľa neho absolútne neprípustné v priestore, ktorý má byť symbolom demokracie, dialógu a rešpektu.

„Konanie niektorých členov najvyššieho zákonodarného orgánu krajiny normalizuje násilie, legitimizuje nenávisť a vysiela deťom a mladým ľuďom mimoriadne nebezpečný signál, že takto vyzerá verejná diskusia a výkon moci. Vyzývame vás, aby ste si uvedomili, že ste volení zástupcovia občanov, ktorí vám dali dôveru, že budete chrániť a reprezentovať ich hodnoty, nie eskalovať konflikty. Máte krajinu spoločne viesť k prosperite, nie ju rozdeľovať,“ vyzval komisár pre deti poslancov.

Doplnil, že ešte smutnejšie je, že k takýmto incidentom dochádza v čase adventu, ktorý je obdobím pokoja a zmierenia. „Namiesto toho sme však svedkami správania, ktoré by v zákonodarnom zbore nemalo mať miesto a v mladých ľuďoch vyvoláva hanbu za niektorých predstaviteľov tejto krajiny,“ skonštatoval Mikloško.

Vplyv na mladú generáciu


Komisár pre deti zároveň vyzval zákonodarcov, aby si uvedomili svoj vplyv na mladú generáciu Slovenska a zodpovednosť aj za odchod mnohých mladých ľudí zo Slovenska.

„Pripomíname vám našu tohtoročnú júnovú aktivitu zameranú na sledovanie a hodnotenie správania vás - politikov na sociálnych sieťach, kde predstavitelia parlamentu detí a mládeže analyzovali a hodnotili vaše online výstupy a vyzývali vás na rešpektujúcu, diplomatickú a vecnú vzájomnú komunikáciu aj napriek názorovým odlišnostiam a odstúpenie od polarizácie spoločnosti. Žiaľ, ukazuje sa, že ste nielen jej kritikmi, ale v mnohých prípadoch aj tvorcami. Nestačí ukazovať prstom na ,tých druhých'. Zodpovednosť nesie každý jeden z Vás,“ dodal Mikloško.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Poslanci v Národnej rade SR sa vo štvrtok 11. decembra večer pri schvaľovaní novely Trestného zákona pochytili, došlo aj k fyzickej roztržke. Predseda opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič zverejnil na sociálnej sieti video, ktoré sa začína tým, že Matovič natáča koaličných poslancov a hovorí: „Toto sú ľudia, ktorí dali amnestiu zločincovi Gašparovi (podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, Smer-SD)". Jeden z nich po ňom hodil plastovú fľašu, malo by ísť o Erika Vlčeka (Hlas-SD).

Následne zrejme prišla výzva na to, aby bývalý premiér nahrávanie prerušil, lebo počuť ako sa pýta: „Prečo by som to vypínal?". Na záberoch potom vidieť fyzickú roztržku medzi poslancami, viditeľní sú poslanci Hlasu aj Hnutia Slovensko, pričom jedného z nich počuť, ako opakovane kričí: „Čo ma držíš?", a potom sa rovnako opakovane pýta „Čo ma škrtíš?". Matovič mal tiež krátku slovnú výmenu s jednou z koaličných poslankýň, ktorá sa po ňom zahnala, ďalší koaliční poslanci sa ale postavili medzi nich.




Zdroj: SITA.sk - Komisár pre deti Mikloško kritizuje správanie poslancov v parlamente, podľa neho normalizujú násilie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komisár pre deti Násilie Poslanci Potýčka Trestný zákon
