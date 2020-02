Bratislavský Volkswagen je stále v hre o výrobu novej generácie Passatu aj Škody Superb

Finálne rozhodnutie je pozastavené

Nový závod by nezvažovali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký koncern Volkswagen sa stále nerozhodol, či postaví novú továreň v Turecku. Malo ísť o multibrandovú fabriku, kde sa okrem iného mal vyrábať aj model Passat. Na verdikt automobilky pritom čakajú aj v bratislavskom závode Volkswagen.Podľa medializovaných informácií by sa totiž v prípade zamietnutia pôvodného investičného zámeru v Turecku mohla výroba Passatov z nemeckého Emdenu, kde sa sústredia na výrobu elektromobilov, presunúť práve na Slovensko. Do Bratislavy by sa mohla presunúť aj výroba Škody Superb, s ktorou sa taktiež v novom závode počítalo."Finálne rozhodnutie, či vybudovať fabriku, je stále pozastavené. V súvislosti s touto témou teda neboli prijaté ani žiadne ďalšie rozhodnutia,“ uviedol Christoph Ludewig z komunikačného oddelenia skupiny Volkswagen v odpovedi na otázku agentúry SITA, či už koncern rozhodol o svojom ďalšom postupe o investícii v Turecku a o prípadnom presunutí výroby Passatov na Slovensko.Nemecká automobilka pritom termín rozhodnutia o vybudovaní novej fabriky v Manise na západnom pobreží Turecka za vyše miliardu eur už niekoľkokrát odložila. Dôvodom bola medzinárodná kritika spojená s tureckými vojenskými operáciami v Sýrii. Pôvodne sa počítalo s tým, že verdikt v súvislosti s touto investíciou príde na vlaňajšom novembrovom rokovaní dozornej rady koncernu Volkswagen.Jeho predstavitelia však vtedy uviedli, že rozhodnutie sa odkladá do konca roka 2019. Neskôr koncern informoval, že rozhodnutie prijme v tohtoročnom februári. "Budeme včas informovať, ak nastanú nejaké zmeny,“ dodal Ludewig.Volkswagen pôvodne plánoval začať v závode výrobu novej generácie Passatu a Superbu už v roku 2022 s ročnou kapacitou 300-tisíc vozidiel. Nahradiť mala produkciu závodu automobilky Volkswagen v nemeckom Emdene, ktorá práve od roku 2022 prejde na výrobu plne elektrických vozidiel.Po prvotnom odložení tureckej investície Bulharsko, Rumunsko a Srbsko dúfali, že Volkswagen sa vráti k svojmu pôvodnému zoznamu zvažovaných lokalít pre nový závod. Zdroje magazínu Automobilwoche však tvrdili, že automobilka v prípade, ak závod v Turecku nepostaví, o žiadnej ďalšej náhradnej lokalite na vybudovanie novej fabriky neuvažuje.Už v vlani októbri pritom médiá uvádzali, že v prípade zrušenia tureckého zámeru je favoritom na Passaty a Superby práve Bratislava. V súvislosti s oneskorením rozhodnutia neočakáva problémy vo výrobe ani samotný koncern, keďže má dosť priestoru vo vlastnej produkčnej sieti.