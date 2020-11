Bratislavský Volkswagen očakáva masívnu investíciu, pribudnúť by mohli aj nové pracovné miesta

aktualizované 9. novembra, 16:05



Plány v Turecku padli

Pilier slovenského exportu

9.11.2020 (Webnoviny.sk) -Bratislavský závod Volkswagen Slovakia sa zatiaľ nechce bližšie vyjadrovať k medializovaným informáciám o masívnej investícii koncernu plánovanej na Slovensku."Veľmi nás teší pozitívny signál z vedenia koncernu. Napriek všetkej eufórii by sme však chceli poprosiť o pochopenie, že než sa k téme bližšie vyjadríme, chceme počkať na nevyhnutné rozhodnutie dozornej rady o prerozdelení produktov," uviedla hovorkyňa automobilky Lucia Makayová Bližšie informácie neposkytlo ani Ministerstvo hospodárstva SR . Podľa vyjadrenia jeho hovorkyne Kataríny Matejkovej, rezort štandardne nekomentuje neoficiálne informácie. "Snažíme sa však vytvárať stabilné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie, ktoré bude atraktívne pre domácich aj zahraničných investorov," doplnila hovorkyňa pre agentúru SITA.K miliardovej investícii sa nechcel vyjadriť ani premiér Igor Matovič . „Prezradím vám jednu polotajnú informáciu. My sme počas leta tajne rokovali s vedením Volkswagenu a dohodli sme sa, že nebudeme nič komunikovať, kým nebude definitívne rozhodnuté. Budeme veľmi radi, keď sa to podarí,“ povedal na pondelňajšej tlačovej besede Matovič.Nemecký výrobca automobilov Volkswagen plánuje podľa údajov zverejnených v magazíne Automobilwoche rozšíriť kapacitu svojho závodu v Bratislave.Náklady by mohli podľa odhadov dosiahnuť približne miliardu eur. Automobilka k rozhodnutiu dospela po tom, čo zrušila plány postaviť nový závod neďaleko tureckého Izmiru. Pod to sa podpísala aj súčasná situácia s pandémiou koronavírusu, pre ktorú spoločnosť prehodnotila svoje požiadavky.Volkswagen mal podľa pôvodného plánu vybudovať nový závod v Turecku za 1,3 miliardy eur. Výrobu v ňom plánoval spustiť už v roku 2022 s ročnou kapacitou 300-tisíc vozidiel. Do nového multibrandového závodu sa mala presťahovať výroba novej generácie Passatu a Superbu.Turecká fabrika mala zároveň nahradiť produkciu automobilky Volkswagen v nemeckom Emdene, ktorá má od roku 2022 prejsť úplne na výrobu elektrických vozidiel. Automobilka svoje rozhodnutie ohľadom novej tureckej fabriky niekoľkokrát odložila pre turecké vojenské operácie v Sýrii. O definitívnom upustení od plánov výstavby sa hovorí od leta tohto roka.Volkswagen pritom začiatkom júla podpísal so zástupcami slovenskej vlády Spoločné vyhlásenie zámerov tzv. Letter of Intent. Detaily dohody obe strany zverejniť odmietli."Koncern Volkswagen pracuje na optimálnom prerozdelení produkcie do rôznych výrobných závodov po celom svete. To platí aj o vyťažení závodu v Bratislave s budúcimi modelmi a s tým spojenými investíciami. Podobné plány existujú, ale samozrejme, aj pre iné závody," priblížila vtedy spoločnosť.Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už viac ako 4,5 miliardy eur.Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.