Potenciálna vakcína proti COVID-19 od Pfizeru a BioNTechu ukazuje 90-percentnú účinnosť

Pfizer v pondelok oznámil, že to naznačuje predbežná analýza nezávislej rady na monitorovanie údajov. Tá sa venovala 94 potvrdeným infekciám z takmer 44-tisíc osôb z USA a ďalších piatich štátov, ktorí sa zúčastňujú na štúdii vakcíny. Detaily o týchto prípadoch Pfizer neposkytol, no varoval, že počiatočná miera ochrany sa do konca štúdie môže zmeniť.

„Sme v pozícii, že sme potenciálne schopní ponúknuť nejakú nádej. Sme veľmi povzbudení,“ povedal pre agentúru AP viceprezident pre klinický vývoj vo Pfizeri Bill Gruber.

Štúdia sa ešte neskončila

Dobrovoľníci ani výskumníci vo finálnom štádiu klinických testov nevedia, kto dostal naozajstnú vakcínu alebo placebo. Po týždni od ich druhej potrebnej dávky štúdia Pfizeru začala rátať počet účastníkov, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia COVID-19 a potvrdili u nich prítomnosť koronavírusu.

Keďže štúdia sa ešte neskončila, Gruber neprezradil, koľko nakazených bolo v každej skupine. Podľa výpočtov sa však takmer všetky prípady nákazy dosiaľ objavili u ľudí s placebom.

Žiadny z účastníkov dosiaľ nebol vážne chorý a testovali ich len vtedy, ak sa u nich prejavili príznaky, takže ešte nie je jasné, či sa môžu zaočkovaní ľudia nakaziť a byť bezpríznakoví.

Spomínané dáta naznačujú, že by spoločnosti mohli do konca mesiaca požiadať amerických regulátorov o povolenie na núdzové použitie vakcíny, uvádza AP.

Desať možných vakcín proti koronavírusu

Pfizer neplánuje skončiť so štúdiou, až kým medzi všetkými účastníkmi nezaznamená 164 infekcií. Toto číslo schválil americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) ako dostatočné na určenie toho, či je vakcína účinná. Každá vakcína musí byť podľa agentúry účinná na prinajmenšom 50%.

FDA tiež vyžaduje, aby kandidáti na vakcíny v USA prešli testami za účasti prinajmenšom 30-tisíc ľudí, pričom musí byť zastúpený adekvátny počet starších dospelých aj ľudí z rizikových skupín. Spoločnosti tiež musia minimálne dva mesiace sledovať polovicu z ich účastníkov pre možné vedľajšie účinky.

Vakcína Pfizeru a BioNTechu patrí k desiatim potenciálnym kandidátom v poslednom štádiu testovaní na svete. Štyri z nich sú v USA.

Úrady varujú, že je nepravdepodobné, že vakcína príde do konca roka a prvotné zásoby budú rozdelené na prídel.





