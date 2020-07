Bratislavský Volkswagen sa dohodol s odborármi na podmienkach predĺženia kolektívnej zmluvy

Nové podmienky kolektívnej zmluvy

Cieľom je zvýšiť atraktivitu spoločnosti

Presun výroby zatiaľ nepotvrdili

22.7.2020 (Webnoviny.sk) - Volkswagen Slovakia sa na prípadné získanie novej výroby v rámci koncernu pripravuje aj v úprave svojich dohôd s odborármi.Moderné odbory Volkswagen totiž v stredu prostredníctvom sociálnych sietí informovali, že sa s bratislavskou automobilkou dohodli na podmienkach predĺženia kolektívnej zmluvy v prípade, ak budú závodu pridelené nové produkty.Práve tento krok má pritom podľa Moderných odborov Volkswagen pomôcť posilniť pozíciu bratislavského závodu Volkswagen pri rokovaniach o pridelení novej výroby.Dohoda so spoločnosťou Volkswagen Slovakia pritom predpokladá v prípade potvrdenia pridelenia novej produkcie predĺženie platnosti aktuálnej štvorročnej kolektívnej zmluvy o jeden rok do 31. augusta 2024 s tým, že tarifné mzdy sa od 1. septembra 2023 zvýšia o 4,2 %.Súčasťou podmienok je aj vyplatenie jednorazovej platby vo výške 350 eur vo vyúčtovaní mzdy za mesiac január 2024 a zachovanie inflačnej doložky, podľa ktorej automobilka doplatí navýšenie miezd v prípade, ak inflácia prevýši dohodnuté zvyšovanie tarifných platov."Všetky ostatné dohodnuté body v kolektívnej zmluve na roky 2019 až 2023 ostávajú zachované v pôvodnom znení. V prípade, že nášmu závodu nebudú pridelené modely, táto dohoda stratí platnosť a v roku 2023 sa začne nové kolektívne vyjednávanie," informujú Moderné odbory Volkswagen.Dohodu na novou výrobou podmienenom predĺžení kolektívnej zmluvy potvrdila pre agentúru SITA aj hovorkyňa spoločnosti Volkswagen Slovakia Lucia Makayová Zároveň potvrdila aj fakt, že tento krok je súčasťou napĺňania stratégie podniku, ktorá má zvýšiť jeho atraktivitu v rámci koncernu pri prideľovaní novej produkcie."Cieľom iniciatívy je zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu spoločnosti pri prideľovaní nových produktov v rámci koncernu," uviedla hovorkyňa.O pridelení novej výroby do Bratislavy sa začalo opäť intenzívnejšie hovoriť začiatkom júla tohto roku po medializovanom údajnom definitívnom rozhodnutí nemeckého koncernu nestavať plánovaný nový závod v Turecku. Podľa dlhodobých špekulácií by tak výroba Volkswagenu Passat a Škody Superb mala smerovať namiesto do Turecka práve na Slovensko.V médiách sa však špekulovalo aj o iných možných alternatívach novej výroby v Bratislave. Nemecká automobilka žiaden konkrétny presun výroby do Bratislavy zatiaľ oficiálne nepotvrdila, aj keď rozhodnutie sa očakáva už v najbližších týždňoch.