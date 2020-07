Facebook začal označovať príspevky o prezidentských voľbách, nevynechal ani Trumpove či Bidenove

Označovanie príspevkov o voľbách

Trump neverí poštovému hlasovaniu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.7.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna sieť Facebook začala označovať príspevky od amerického republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa o nadchádzajúcich voľbách.Pri jeho príspevkoch, vrátane jedného, kde tvrdí, že súčasné pravidlá o hlasovaní poštou by mohli viesť ku "skorumpovaným" voľbám, sa už po novom objavuje odkaz na webstránku s informáciami o hlasovaní.Facebook pritom označil aj niektoré príspevky Trumpovho demokratického konkurenta Joea Bidena Facebook sľúbil, že bude označovať všetky príspevky o prezidentských voľbách, vrátane tých od politikov. Opatrenie zaviedli v júni po tom, čo sa naň zniesla kritika, že nerobí dostatok pre boj proti dezinformáciám.Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg sa vtedy vyjadril, že budú označovať príspevky o voľbách, ale nebude to jednoduché. Opatrenie má podľa jeho slov platiť nehľadiac na presnosť príspevkov.Trump na sociálnych médiách kritizuje poštové hlasovanie, ktorému podľa svojich slov neverí. Svoje tvrdenia o tom, že by mohlo viesť k podvodom, však nepodkladá dôkazmi.Podľa odborníkov to tak nie je a počas pandémie koronavírusu by takýto dištančný spôsob hlasovania mohol mať významnú rolu.