Bratislavským súdom hrozí pre zásah NAKA voči sudcom personálny kolaps

V problémoch lieta aj Najvyšší súd SR

NAKA zadržala až 13 aktívnych sudcov

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Niektorým bratislavským súdom hrozí personálny kolaps. Najhoršie je na tom Okresný súd Bratislava I. Vyplýva to aj zo stredajšieho zásahu (11. marca, pozn. SITA) Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) , počas ktorého zaistili a obvinili vyšetrovatelia 13 sudcov a sudkýň.Kľúčové je v tomto prípade obvinenie, aj keby boli sudcovia stíhaní na slobode a nie väzobne, nemôžu s nimi súdy počítať. Zo zákona je možné pozastaviť výkon funkcie sudcovi, ktorý je obvinený.V praxi tak okresnému súdu v hlavnom meste budú chýbať minimálne ďalšie tri sudkyne. Konkrétne ide o Katarínu B., Angelu B. a Gabrielu B. Ešte pred zásahom nemohol súd počítať s Vladimírom Sklenkom, ktorý v celom prípade zatiaľ figuruje zrejme ako svedok.Mimo bola aj Denisa C., ktorej pozastavili výkon funkcie dávnejšie a aj Miriam R. Tá po prevalení sa celého prípadu okolo Mariana K. a jeho komunikácie cez aplikáciu Threema odišla z justície dobrovoľne.„Predseda Okresného súdu Bratislava I zotrváva na stanovisku, ktoré prezentoval na Súdnej rade SR 24. februára tohto roka, kedy uviedol, že obchodný úsek sa už v tom čase nachádzal v krízovom stave. Z toho logicky vyplýva, že zadržanie troch sudcov tohto úseku krízovú situáciu ešte prehĺbilo. Momentálne je na obchodnom úseku osem sudcov. Napriek tomu predseda súdu Ján Golian prijal 12. marca opatrenie, ktorým zabezpečil chod všetkých oddelení obchodného úseku pri zachovaní zásady náhodného prideľovania spisov,“ potvrdil problémovú situáciu hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Aj krajský súd má medzi zadržanými svojich sudcov. Tu však situácia nie je taká kritická ako na okresnom súde.Do problémov sa dostal aj Najvyšší súdu SR. Počas zásahu polícia zadržala jeho dočasnú šéfku Jarmilu U. Súd navyše nemal v rokovacom poriadku žiadnu možnosť, ako vedenie v prípade obdobnej situácie nahradiť. Bývalej predsedníčke Daniele Švecovej uplynul mandát na jeseň 2019 a Súdna rada SR ani na tri pokusy nedokázala zvoliť nového predsedu.Plénum súdu práve pre tento problém zasadne 17. marca. Témou bude zmena rokovacieho poriadku, aby mohol mať súd dočasného šéfa. Súd tiež požiadal súdnu radu, aby urýchlila proces výberu nového predsedu. Štvrté hlasovanie je zatiaľ naplánované na 30. marca. O post má záujem Ivan Rumana a Ján Šikuta.NAKA zasahovala v stredu 11. marca na viacerých miestach. Počas akcie s názvom Búrka zadržali vyšetrovatelia viacero osôb. Polícia následne na sociálnej sieti informovala, že medzi zadržanými bolo 13 sudcov, jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby.Tí v súčasnosti čelia obvineniam z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a z marenia spravodlivosti. Ešte vo štvrtok 12. marca vo večerných hodinách rozhodlo plénum Ústavného súdu SR o tom, že súhlasí s návrhom na väzbu u piatich zadržaných.Základom celého prípadu podozrivej skupiny sudcov bola komunikácia Mariana K. cez aplikáciu Threema. Z vyšetrovania úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyplynulo, že obžalovaný kontroverzný podnikateľ komunikoval s viacerými sudcami a snažil sa údajne ovplyvňovať rôzne súdne konania vo svoj prospech. Marian K. je rovnako v prípade obvinený.