Pošta počas víkendov zatvorí všetky prevádzky v obchodných centrách, obmedzí aj otváracie hodiny

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta od soboty 14. marca až do odvolania zatvára počas víkendov všetky svoje prevádzky v obchodných centrách. Podľa potreby a vývoja situácie v súvislosti s pandémiou obmedzí aj otváracie hodny ostatných pôšt.Koná tak v súlade s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Krízového štábu Ministerstva dopravy a výstavby SR.Poštové, peňažné a ostatné služby na pobočkách Slovenskej pošty ako aj doručovanie zásielok pre zákazníkov poskytuje v upravenom režime aj naďalej. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa pošty Eva Rovenská.S cieľom prispieť k ochrane zamestnancov a obyvateľov miest a obcí pošta takisto vyzýva firemných zákazníkov o obmedzenie alebo odsunutie objednávok distribúcie komerčných letákov.„V súlade s vyhláškou o karanténe všetkým osobám v karanténe nebudeme zásielky doručovať a automaticky necháme v schránke oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok. O možnostiach predĺženia úložných lehôt zásielok a uplatnení bezkontaktného doručovania komunikujeme s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR,“ uviedla Rovenská.„Slovenská pošta a jej zamestnanci sú v tomto období kľúčovými. Doručujeme dôchodky a sociálne dávky dôležité práve pre zraniteľné skupiny obyvateľov,“ dodal jej generálny riaditeľ Peter Helexa.Po dohode so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia na miestach, kde odberateľ plynu neumožní doručovateľovi uskutočniť fyzický odpočet stavu počítadla meradla z dôvodu obavy zo šírenia vírusu Covid-19, odberateľ môže tento stav nahlásiť doručovateľovi sám z bezpečnej vzdialenosti bez priameho kontaktu odberateľa s doručovateľom.Obsadenosť jednotlivých pobočiek je monitorovaná a regulovaná. Pošta upozorňuje zákazníkov, že ich v prípade vysokej vyťaženosti pobočky požiadajú zodpovední pracovníci, aby počkali na poradie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napríklad pred budovou pošty.„Zákazníkom zároveň odporúčame vyhnúť sa návšteve pobočiek a ak je to možné, vybaviť potrebné záležitosti formou online služieb Slovenskej pošty, cez mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty alebo počkať na upokojenie situácie,“ dodáva Rovenská.Priestory pobočiek sú pravidelne častejšie čistené, dezinfikované a vetrané. Osobitne sú dezinfikované priestory pobočiek, v blízkosti ktorých bol potvrdený výskyt koronavírusu.Všetky pracoviská Slovenskej pošty, kde sú otvorené priestory a zamestnanec je so zákazníkom v priamom kontakte, ako aj doručovatelia a kuriéri, sú prioritne vybavované respirátormi, dezinfekčnými prostriedkami a ochrannými rukavicami.V prípade, že si situácia v konzultácii s kompetentnými autoritami vyžiada obmedzenie otváracích hodín pobočiek, zatvorenie pobočiek, či iných prevádzkových priestorov Slovenskej pošty alebo pozastavenie doručovania v určitých lokalitách, budú verejnosť okamžite informovať.Informácie poskytnú prostredníctvom internetovej stránky na www.posta.sk, cez profil Slovenskej pošty na sociálnej sieti ako aj informačnými letákmi priamo na pobočkách.Klienti tiež môžu o konzultáciu, či informácie o situácii na konkrétnej pobočke požiadať telefonicky, a to na infolinke 0850 122 413 alebo písomne na mailovej adrese zakaznickyservis@slposta.sk.Aj naďalej platí, že z dôvodu pretrvávajúceho šírenia koronavirusu v Taliansku je v záujme bezpečnosti pozastavené doručovanie do rizikových oblastí. Poštu tam nie je možné doručiť. Preto Slovenská pošta rovnako ako aj iné poštové podniky sveta neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do týchto oblastí Talianska.Obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave pretrvávajú s tým, že letecké spoločnosti predĺžili embargo týkajúce sa Číny, Macaa a Hongkongu predbežne do 28. marca. Slovenská pošta aj naďalej neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do týchto oblastí. Opatrenie platí od 4. februára.Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia. Doteraz bolo na Slovensku potvrdených 30 prípadov ľudí nakazených koronavírusom. Svetová zdravotnícka organizácia považuje šírenie koronavírusu za pandémiu.