Bratislavu a Košice opäť prežiari Biela noc

Festival súčasného umenia Biela noc sa vracia do Bratislavy a Košíc s bohatým medzinárodným zastúpením. Trinásty ročník podujatia sa začne v Bratislave v piatok 16. septembra, následne sa presunie do Košíc 23. septembra. V oboch mestách potrvá tri noci. 24hod.sk o tom informovali organizátori s tým, že žánrovo pestrý program prináša desiatky inovatívnych diel a inštalácií od renomovaných tvorcov z domácej aj zahraničnej scény.





Mnohé inštalácie budú prezentovať prvky interakcie, novomediálneho prístupu či nadväznosti na ďalšie odborné disciplíny, a to vrátane neurovied, psychológie, fyziky i robotiky. Obľúbenými umeleckými zásahmi do verejného priestoru sú podľa slov organizátorov svetelné inštalácie v meste. V Bratislave sa sústredia aj tento rok na vodnej trase a Košice sa môžu tešiť na 10 metrov vysoký svetelný objekt v tvare rozprávkového Mesiaca, ktorý prežiari prechádzky Mestským parkom. V Bratislave čaká návštevníkov na promenáde pri Dunaji."Tešíme sa, že sme aj počas pandémie podporovali a prinášali kvalitnú domácu tvorbu, ale situácia nám výrazne zasahovala do dramaturgie. Formát troch nocí nám dáva väčšiu slobodu a umožňuje nám predviesť pestrosť umeleckých prístupov a žánrov," ozrejmila umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková. Pripomenula, že počas pandémie sa podujatie predĺžilo na dva týždne, no istým spôsobom to organizátorom zväzovalo ruky, napríklad po finančnej stránke.Okrem českých a slovenských autorov sa môžu návštevníci tešiť na práce z Nemecka, Rakúska, Japonska, Kanady, Francúzska, Maďarska, Belgicka, Veľkej Británie či Nového Zélandu. "Superbe z Belgicka nám napríklad umožnia stať sa poslucháčom, dirigentom a všetkými zboristami zároveň v nezvyčajnom interaktívnom súbore Sming. Francúz Patrick Tresset predstaví performance, v ktorej sa divák stáva pasívnym modelom, zatiaľ čo úlohy skicujúcich umelcov sa chopia traja takmer identickí a sústredení roboti," priblížili organizátori časť podujatia.Čo sa týka architektúry, kreatívci zo zoskupenia BN Label spolu s Martinom Gabčom pripravia podľa slov organizátorov dve unikátne inštalácie pracujúce s ikonickými interiérmi oboch miest. "V Bratislave svetlom a hudbou oživia legendárny, no už dlho chátrajúci Jalta bar a v Košiciach vrátia lesk vodnej hladiny do bývalej plavárne (Kunsthalle)," ozrejmili. Interaktívna projekcia má rozsvietiť aj fasádu Národnej banky Slovenska. Do programu bude tento rok zapojená aj Nová tržnica na Trnavskom mýte či Eurovea Tower, ale aj historická budova SND v Bratislave.