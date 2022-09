Video: V Bratislave predstavili nový česko-slovenský film Slovo

Do 60. rokov minulého storočia zavedie divákov česko-slovenský film Slovo. Dobovú novinku režisérky Beaty Parkanovej, ktorá si z Medzinárodného filmového festivalu (MFF) v Karolových Varoch odniesla dve hlavné ceny, predstavili v stredu v Bratislave.



Scenár k filmu si Parkanová napísala sama, opäť vychádzala z vlastnej životnej skúsenosti ako v prípade celovečerného debutu Chvilky. Pri Slove sa inšpirovala starými rodičmi, prináša nadčasovú tému sily sľubu a slova. "Toho, ako si stáť za svojím sľubom a slovom, keď sa vám všetko mení vo vnútornom i vonkajšom svete," povedala pre TASR Parkanová. V snímke o jednej rodine sleduje hlavných hrdinov, ich emócie, pocity, tápanie, obavy, rozhodnutia v určitých obmedzených náhľadoch a intenzitách.



Film rozpráva príbeh manželov Václava a Věry, ktorí si navzájom dali slovo, že budú stáť pri sebe v dobrom aj v zlom. Sľúbili si, že budú mať pevné postoje a neprekročia určité morálne a spoločenské hranice. Okolie a ťažké časy v Československu v rokoch 1968 a 1969 ich však vystavujú náročným skúškam. Václav odmieta vstúpiť do komunistickej strany a tlak, ktorému musí čeliť po auguste 1968, ho doženie do psychiatrického ústavu.



"Václav a Věra sú normálni manželia zhruba po 15 rokoch, s dvoma deťmi. Výnimoční sú asi tým, že sú si vedomí sľubu, ktorý dali sami sebe i sebe navzájom. Napriek tomu, že sa im všetko, s čím počítali, mení, strácajú istoty, snažia sa to nejako ustáť," opisuje režisérka dvojicu, ktorú tvorí intelektuál, trápiaci sa introvert, a dominantná manželka.



V hlavných úlohách filmu "o nenápadnej sile lásky dvoch rozdielnych manželov, ktorí sa navzájom pevne držia a chránia", sa predstavia Martin Finger a Gabriela Mikulková. Finger získal za postavu Václava cenu za mužský herecký výkon na karlovarskom festivale. V ďalších rolách účinkujú Jenovéfa Boková, Marek Geišberg, Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Ondřej Sokol, Taťjana Medvecká, Petra Hřebíčková. Zo Slovákov sa diváci môžu tešiť na Helenu Krajčiovú, Jána Jackuliaka či Juraja Nvotu.



Kameramanom filmu, za ktorý si Parkanová odniesla z MFF Karlove Vary cenu za réžiu, je Tomáš Juríček, ako strihač sa na Slove podieľal Alois Fišárek, hudbu zložil Jan P. Muchow. Titulnú pieseň s názvom Slovo naspievali Vojtěch Dyk a Lenka Dusilová.



Hlavná časť filmu vznikala v Pardubickom kraji a na českej Vysočine, počas augusta a septembra minulého roka strávil štáb niekoľko dní aj pri mori v Poľsku, nakrúcalo sa aj v Banskej Štiavnici.



Film Slovo príde do slovenských kín 15. septembra.