Bratislavu navštívilo minulý rok takmer 1,2 milióna turistov, dve tretiny z nich prišli zo zahraničia

Najvýraznejší nárast bol u Číňanov

Chcú viac kvalitných návštevníkov

17.2.2025 (SITA.sk) - Bratislavu v roku 2024 navštívilo takmer 1,2 milióna návštevníkov. Priblížila sa tak k rekordnému roku 2019. Ako informuje bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB) , počet návštevníkov hlavného mesta v minulom roku dosiahol nárast 3,2 percenta oproti roku 2023. Bratislava sa tak dostala na úroveň 85 percent rekordného roku 2019.Na základe údajov zo Štatistického úradu SR až 67 percent návštevníkov pricestovalo do hlavného mesta zo zahraničia. Zároveň počet prenocovaní zahraničných návštevníkov vzrástol o 4,6 percenta. „Tento ukazovateľ patrí pre BTB medzi najdôležitejšie, nakoľko svoje marketingové aktivity zameriava primárne na zahraničné trhy," približuje bratislavská organizácia cestovného ruchu.Krajiny z ktorých prichádza dlhodobo najviac zahraničných turistov sú Česko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Veľká Británia. Vlani zaznamenali výraznejší návrat turistov z Čínskej ľudovej republiky s medziročným vzostupom 170 percent, z USA prišlo o 12 percent viac turistov a z Maďarska o 10 percent. Výraznejší prepad zaznamenali len pri návštevníkoch z Holandska (16 percent) vďaka čomu sa prepadli z 12. na 15. miesto.„Najsilnejšie mesiace boli jún, júl a august, pričom práve v auguste prišlo do Bratislavy najviac návštevníkov - 116 171," konštatuje BTB. Bratislava zaznamenala v poslednom kvartáli minulého roku viac ako 13-percentný medziročný nárast v počte návštevníkov. V novembri prišlo do hlavného mesta dokonca o 18 percent návštevníkov viac ako v roku 2023.„Jesenná a adventná sezóna je pre Bratislavu veľmi dôležitá, nakoľko v tomto období je zvýšený záujem o cestovanie do „citybreakových“ destinácií za kultúrou, gastronómiou, umením ale aj vianočnými trhmi," poznamenala BTB. Zároveň to je kvartál v ktorom sa koná množstvo kongresových a MICE podujatí, ktoré prispeli k zvýšeniu návštevnosti.Marketingové aktivity BTB sa v posledných rokoch výraznejšie zamerali na toto obdobie s cieľom navýšiť počet turistov mimo hlavnej sezóny.„Komunikačnou podporou jesenného a zimného obdobia sa snažíme vyvážiť rozdiely medzi sezónami. Zároveň sme radi, že počet prenocovaní zahraničných turistov vzrástol takmer o päť percent," dodal výkonný riaditeľ BTB Lukáš Pucovský.Ako dodal, dlhodobým cieľom organizácie je prilákať do hlavného mesta viac „kvalitných“ návštevníkov, ktorí v Bratislave prespia viac nocí a využijú viaceré služby.