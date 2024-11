BRAYN ADAMS sa vráti do Bratislavy v lete 2025

Má na konte 17 štúdiových albumov vrátane jeho najnovšieho albumu „So Happy It Hurts“,nominovaného na Grammy. V roku 2025 bude opäť koncertovať v USA a Európe, kde nevynechá ani Slovensko. 30. júla sa predstaví svojim fanúšikom v TIPOS Aréne v Bratislave.





Bryan Guy Adams je kanadský spevák, skladateľ, ale aj vášnivý fotograf a jeden z najpredávanejších spevákov všetkých čias. Nezabudnuteľné hity (Everything i do) I do it for you, Heaven, Run to you, Please forgive me, Somebody, či Summer of 69 nechýbajú ani na jeho aktuálnom turné So happy it hurts.Medzi jeho ďalšie diela patrí "Pretty Woman - The Musical", Classic pt. I a pt. II, ktoré obsahujú nové nahrávky jeho najväčších hitov. Tieto nahrávky sú dostupné digitálne a v ATMOS s Platoon a fyzicky s BMG. Jeho skladateľská činnosť mu priniesla množstvo ocenení a uznaní vrátane troch nominácií na Oscara, piatich nominácií na Zlatý glóbus, jednej ceny Grammy a 20 cien Juno. Bryan Adams bude v roku 2025 opäť koncertovať v USA a Európe, kde nebude chýbať ani slovenská zastávka. 30. júla sa predstaví svojim fanúšikom v TIPOS Aréne v Bratislave.Bryan Adams má povesť jedného z najvzrušujúcejších „live“ hudobníkov na svete. Jeho energický spev a prítomnosť na pódiu sú osvedčenou zábavou už viac ako 40 rokov!

Vstupenky exkluzívne v predaji online od štvrtka 21.11.2024 od 10:00 hod. tu https://www.ticketportal.sk/event/BRYAN-ADAMS?ID_partner=60