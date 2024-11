Slovenské ľadové kráľovstvo prichádza s vynoveným pokračovaním príbehu (video)

Odhalené veľké tajomstvá

22.11.2024 (SITA.sk) - Slovenské ľadové kráľovstvo, na motívy celosvetovo úspešnej Disney rozprávky Frozen, odštartovalo svoju púť s aktuálnou dramaturgiou, naprieč Slovenskom, začiatkom roka. Predstavenia, v ktorom deti spoznajú originálny hlas Elzy a Olafa, si získavajú srdcia divákov.„Príbeh Anny a Elzy je celosvetový fenomén a preto sme sa rozhodli spolu s hercami, ktorí nadabovali rozprávku, vytvoriť podľa motívu tejto rozprávky naše autorské predstavenie, ktoré bude deťom prinášať možnosť zažiť slovenskú verziu rozprávky naživo. Od januára 2024 hráme úplne nové predstavenie, kde sme obsadili muzikálových spevákov a hercov ako Mirka Gális Partlová, Dárius Koči, Lenka Machciniková, či Monika Drgaňová. Neoddeliteľnou súčasťou sú, samozrejme, Andrea Somorovská, ktorá svoj hlas v origináli prepožičala Elze a nezabudnuteľný Majo Labuda, v ktorom deti spoznávajú Olafa," vysvetľuje Katarína Kováčiková, ktorá ma na starosti produkciu predstavení.„Postava Elsy je moja srdcovka. Pred 12 rokmi bol o túto postavu obrovský záujem, medzi adeptkami boli výborné speváčky, schvaľovali nás priamo tvorcovia z Disney. O to viac si stále vážim, že som to dostala práve ja. Elsa je pre mňa niečo magické, čo si užívam a každé jedno predstavenie je pre mňa výnimočné. Na moje počudovanie môj hlas deti spoznávajú a hneď si ho spoja s originálom, čím je to pre nich ešte silnejší zážitok. Elsa je fenomén, každý rok máme nové fanúšičky, toto nikdy neomrzí. Kamarátky, ktoré čakajú svoje bábätka a vedia, že to budú dievčatá, žartujú, aby som ešte počkala, kým ich dcérka vyrastie a potom ich naozaj vidím v hľadisku a je to úžasné," hovorí Andrea Somorovská, ktorej sa postava Elzy stala neoddeliteľnou súčasťou života.Najnovšie sa diváci môžu tešiť aj na Slovenské ľadové kráľovstvo 2, ktoré svoje predstavenia odštartovalo v novembri tohto roku.V tejto časti príbehu Elza a Anna spolu so snehuliakom Olafom a verným kamarátom, dobrodruhom Kristoffom nájdu indície, ktoré im odhalia veľké tajomstvá o ich kráľovstve a získajú odpovede na mnohé otázky. Napríklad, prečo sa Elza narodila s magickými schopnosťami? Odpoveď na túto otázku ju láka, zároveň však ohrozuje jej kráľovstvo.Zatiaľ, čo v prvej časti sa obávala, či jej schopnosti nie sú pre svet príliš mocné a nebezpečné. V tejto časti musí dúfať, že sú dostatočné.V oboch predstaveniach sa okrem originálnych piesní môžu milovníci rozprávky tešiť aj na mnoho vtipných momentov.„Na Olafovi mám najradšej jeho pesničky, lebo je smiešne, keď snehuliak zo snehu spieva o lete a opaľovaní sa na slniečku, no a v dvojke sa zase stratí v lese a všetko je to sprevádzané humorom a tým robí rozprávku naše predstavenie vtipnejším. Je veľmi náročné vystupovať v kostýme Olafa, lebo je tam ako v peci, hlava sa mi hýbe, ako sa jej zachce, prsty mám len štyri na každej ruke, tak jeden musím vždy schovať. Najvtipnejšia scéna je, keď Elza vyberá pre svoju sestru Annu manžela spomedzi divákov. Rozhovor s náhodne osloveným oteckom je vždy veľmi vtipný. Po predstavení nás rodičia zastavujú a tešia sa, že predstavenie je síce pre deti, ale nakoniec sa na ňom aj oni výborne zabavili," opisuje Majo Labuda zážitky ako Olaf, zároveň pripomína, že predstavenie je určené pre celé rodiny.K pôvodným hlasom z rozprávky sa pridala Mirka Gális Partlová, ktorá stvárňuje Annu. „Postava Anny mi až priveľmi prirástla k srdcu! Je milá, bláznivá a odvážna! Takže môžem svoje detské ja konečne vyblázniť na javisku," vyznáva sa speváčka. A ktorá časť predstavení je pre rozprávkovú Annu tá naj? "Asi každá má svoje čaro. Či už je to môj prvý príchod na javisko len s pesničkou, počuť deti šveholiť "Aha, Anna!", alebo prvý príhovor divákom a následné zapájanie ich do hry, čo odokryje, akú veľkú majú deti fantáziu," dodáva Mirka.Príbehy plné lásky, zábavy, smiechu a známych piesní prostredníctvom Slovenského ľadového kráľovstva a Slovenského ľadového kráľovstva 2 je možné zažiť v niekoľkých slovenských mestách. Ďalšie informácie sú dostupné na https://slovenskeladovekralovstvo.sk/