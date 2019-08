Brazílčan Elkeson by mohol reprezentovať Čínu

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Šanghaj 5. augusta (TASR) - Brazílsky útočník Elkeson by mohol v kvalifikácii na MS 2022 reprezentovať Čínu. Ak by sa tak stalo, bol by 30-ročný futbalista prvým hráčom v národnom tíme, ktorý nemá čínskych predkov. Informovala o tom agentúra AFP.V júni debutoval v tíme Marcela Lippiho stredopoliar Nico Yennaris, ktorý sa narodil v Londýne. Jeho začlenenie do reprezentácie fanúšikovia privítali, pretože je napoly Číňan. V súvislosti s nomináciou Elkesona sa však objavili aj negatívne reakcie. Futbalový komentátor Čan Ťün na Twitteri napísal: "Rešpektovaný denník Oriental Sports Daily a ďalšie čínske médiá uviedli, že Elkeson a Yennaris sú na zozname hráčov predložených Ázijskej futbalovej konfederácii pred kvalifikačnými duelmi na MS. Lippiho zverenci začnú boje o Katar 2022 budúci mesiac na Maldivách.Elkeson hrá v súčasnosti za Kuang-čou Evergrande, kam prestúpil v júli zo Šanghaj East Asia. V čínskej lige pôsobí celkovo už od roku 2013.