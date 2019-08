Kroos by sa na budúcoročných ME mohol rozlúčiť s národným tímom

Nemecký hráč Toni Kroos, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 5. augusta (TASR) - Nemecký stredopoliar Toni Kroos chce na budúci rok štartovať na ME vo futbale. Kroos má titul majstra sveta z roku 2014, ale titul kontinentálneho šampióna mu v zbierke chýba. Turnaj by zároveň mohol byť jeho posledný v národnom drese.ME sa uskutočnia v dňoch 12. júna až 12. júla v trinástich európskych mestách (Nemecko, Azerbajdžan, Taliansko, Rusko, Dánsko, Holandsko, Belgicko, Maďarsko, Rumunsko, Španielsko, Anglicko, Škótsko a Írsko). Semifinálové zápasy a finále sa budú hrať v londýnskom Wembley. Pre Kroosa by mohla byť účasť na ME rozlúčka s národným mužstvom." povedal Kroos pre magazín Kicker. Nemecký stredopoliar doteraz odohral za "Nationalelf" 92 zápasov.