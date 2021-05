Brazílčan Ronaldo sľúbil hráčom Valladolidu po 150-tisíc eur, ak vyhrajú nad Atléticom Madrid

Valladolid musí vyhrať

Vzájomné zápasy v prospech Realu

22.5.2021 - Niekdajší brazílsky futbalista Ronaldo ponúkol hráčom španielskeho klubu Real Valladolid, ktorý vlastní, sumu 150-tisíc eur "na hlavu", ak v sobotňajšom záverečnom stretnutí La Ligy 2020/2021 zvíťazia nad lídrom tabuľky Atléticom Madrid. Informuje o tom web news.in-24.com.Valladolid sa pred vyvrcholením prvoligovej sezóny v Španielsku nachádza na predposlednom 19. mieste s dvojbodovým mankom na prvú priečku nad čiarou zostupu, ktorú momentálne okupuje Huesca so slovenským stopérom Denisom Vavrom.Na udržanie príslušnosti medzi elitou tak musí bezpodmienečne vyhrať a dúfať v zakopnutia dua Elche a Huesca.Ak by takáto štedrá motivácia zabrala a hráčom Valladolidu sa podarilo vyhrať, Ronaldo by tak mohol pomôcť bývalému zamestnávateľovi Realu Madrid, ktorý bude v poslednom kole na diaľku bojovať o majstrovskú trofej s Atléticom."Biely balet" doma privíta Villarreal, pričom na obhajobu titulu z uplynulej sezóny 2019/2020 bude potrebovať triumf nad "žltou ponorkou" a súčasne nanajvýš remízový rezultát Atlética Madrid vo Valladolide.Tohtosezónne vzájomné duely Realu a Atlética lepšie vyznievajú v prospech "Los Blancos", ktorí doma vyhrali 2:0 a na pôde súpera remizovali 1:1.