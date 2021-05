Šéf FIFA Gianni Infantino by chcel, aby sa majstrovstvá sveta vo futbale konali každé dva roky

Reprezentačné podujatia na konci sezóny

Na konkrétne otázky neodpovedali

22.5.2021 (Webnoviny.sk) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vyhlásil, že v nadchádzajúcich rokoch by mohli nastať veľké zmeny v medzinárodných súťažiach.Strešný orgán svetového futbalu údajne má vypracovanú štúdiu, podľa ktorej by bolo možné usporiadať mužské i ženské majstrovstvá sveta každé dva roky namiesto súčasného štvorročného intervalu.Podľa Infantina by sa majstrovstvá sveta mohli striedať s kontinentálnymi šampionátmi a sezónny kalendár by tak na konci vždy zahŕňal aj reprezentačné podujatie.Taliansky novinár Tancredi Palmeri dokonca na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter informoval, že tento nápad podporuje až 166 členov FIFA.Infantino taktiež obhajuje rozhovory s poprednými európskymi klubmi, ktoré minulý mesiac ohlásili vytvorenie Superligy. Táto idea však napokon pomerne rýchlo spľasla.Po správach, že FIFA tajne nabádala špičkové kluby zo "starého kontinentu", aby sa vzbúrili proti Európskej futbalovej únii (UEFA) a Lige majstrov, Infantino na piatkovej tlačovej konferencii trval na tom, že "ľudia by sa mali dívať na fakty a nie na fámy alebo klebety".Agentúra AP uviedla, že FIFA už viac ako tri mesiace odmieta reagovať na konkrétne otázky týkajúce sa účasti Infantina na rokovaniach so superligovými klubmi, ktoré viedol španielsky Real Madrid."Rozhovory s niektorými klubmi ešte neznamená, že FIFA podporovala, dohadovala alebo plánovala akýkoľvek projekt Superligy," skonštatoval Infantino s dôvetkom, že nikdy nezatvára dvere pred rozhovormi o nových nápadoch.