Brazílčania sa musia zaobísť bez hviezdneho Neymara, proti Švajčiarom im nepomôže a otázny je i súboj s Kamerunom

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalová reprezentácia Brazílie sa na majstrovstvách sveta v Katare musí v zostávajúcich dvoch dueloch základnej G-skupiny zaobísť bez hviezdneho útočníka Neymara Tridsaťročný zakončovateľ francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain sa zranil vo štvrtok v zápase proti Srbom pri triumfe 2:0, z ihriska sa porúčal v 79. minúte. Podľa lekára Rodrigo Lasmar má poranené väzy v pravom členku a nenastúpi ani proti výberu Švajčiarska, a zrejme ani proti Kamerunu."Je dôležité zostať v pokoji, jeho stav budeme vyhodnocovať denne. A podľa toho sa budeme rozhodovať ďalej," uviedol Lasmar.O tom, že situácia je vážna, Neymar tušil už v závere spomenutého stretnutia, ktorý sledoval z lavičky so slzami v tvári napriek víťazstvu svojho družstva. Potvrdili to piatkové vyšetrenia, futbalista podstupuje liečbu priamo v hoteli."Bol to náročný duel, ale dôležité je víťazstvo. Gratulujem tímu k prvému kroku, ďalších šesť máme pred sebou," napísal Neymar na sociálnych sieťach po štvrtkovom víťazstvenad Srbmi.Neymar v národnom tíme Brazílie zaznamenal už 75 gólov a len dva zásahy ho delia od legendárneho Pelého , rekordéra