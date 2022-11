MS vo futbale 2022 v Katare: Domáci Katar nebodoval ani v druhom zápase, Senegal má šancu na postup

MS vo futbale 2022 v Katare



A-skupina



Katar - Senegal 1:3 (0:1)

Góly: 78. Muntari - 41. Dia, 48. Diedhiou, 84. Dieng, ŽK: 20. Mohammad, 45.+ Ahmed, 90.+ Madibo - 30. Dia, 52. Jakobs, 87. Ciss, rozhodoval: Lahoz (Šp.), 41 797 divákov



25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Premiérový triumf na MS vo futbale 2022 v Katare už má na svojom konte už aj tím z Afriky, v A-skupine si výber Senegalu poradil s organizátormi šampionátu Katarčanmi a zdolal ho 3:1.Duel príliš veľa futbalovej krásy nepriniesol a rozhodovalo to, kto spraví menej chýb a bude efektívnejší. Napokon sa z troch bodov tešia Senegalčania, ktorí viedli zásahmi Boulayeho Diu a Famaru Diédhioua, no za domácich skorigoval v 78. minúte Mohammed Muntari.Poistku pre Afričanov však dal Bamba Dieng a potom sa zápas už len dohrával. Reprezentácia Senegalu sa v minulosti dostala do štvrťfinále MS v roku 2002 a šancu na postup zo skupiny má aj teraz, možnosť Katarčanov na osemfinále je už len matematická.