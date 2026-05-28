Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viliam
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. mája 2026

Brazília skracuje pracovný týždeň, zmena sa dotkne asi 35 miliónov ľudí


Tagy: pracovný týždeň

Dolná komora brazílskeho parlamentu posunula reformu skracujúcu pracovný týždeň. Zamestnanci by po novom mali pracovať päť dní a mať dva dni voľna bez zníženia mzdy. Brazílsky parlament v stredu ...



Zdieľať
gettyimages 2223201247 676x451 28.5.2026 (SITA.sk) - Dolná komora brazílskeho parlamentu posunula reformu skracujúcu pracovný týždeň. Zamestnanci by po novom mali pracovať päť dní a mať dva dni voľna bez zníženia mzdy.


Brazílsky parlament v stredu posunul ústavnú reformu, ktorá by skrátila pracovný týždeň a zamestnancom zabezpečila dva dni odpočinku. Návrh teraz smeruje do Senátu, kde sa bude hlasovať o znížení pracovného času zo 44 na 40 hodín týždenne bez zníženia platov.

Reforma predstavuje predvolebný úspech ľavicového prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. „Ľudia budú pracovať päť dní a budú môcť dva dni odpočívať,“ povedal Lula v utorok počas podujatia v severobrazílskom štáte Amazonas.

Ak Kongres reformu definitívne schváli, pôjde o prvé skrátenie pracovného týždňa v Brazílii od prijatia ústavy v roku 1988. V súčasnosti v najväčšej ekonomike Latinskej Ameriky pracuje veľká časť zamestnancov šesť dní v týždni.

Zmenu podporujú odbory a ľavicové organizácie, ktoré tvrdia, že reforma zlepší kvalitu života a duševné zdravie pracujúcich. Poslankyňa Erika Hiltonová, ktorá návrh podporuje, označila šesťdňový pracovný režim za „neľudský“. „Berie ľuďom nádej a dôstojnosť,“ uviedla.

Podľa údajov citovaných v návrhu by sa reforma mohla dotknúť viac ako 35 miliónov Brazílčanov v krajine s približne 213 miliónmi obyvateľov. V Latinskej Amerike už 40-hodinový pracovný týždeň zaviedli napríklad Čile, Ekvádor, Venezuela a nedávno aj Mexiko.


Zdroj: SITA.sk - Brazília skracuje pracovný týždeň, zmena sa dotkne asi 35 miliónov ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pracovný týždeň
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kedy má zlato tendenciu rásť a kedy jeho cena klesá? Vysvetľuje expert na drahé kovy
<< predchádzajúci článok
EÚ chce posilniť nástroje na ochranu obchodu proti Číne, medzi veľmocami je nevyvážený obchod

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 