Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Brazília skracuje pracovný týždeň, zmena sa dotkne asi 35 miliónov ľudí
Tagy: pracovný týždeň
Dolná komora brazílskeho parlamentu posunula reformu skracujúcu pracovný týždeň. Zamestnanci by po novom mali pracovať päť dní a mať dva dni voľna bez zníženia mzdy. Brazílsky parlament v stredu ...
28.5.2026 (SITA.sk) - Dolná komora brazílskeho parlamentu posunula reformu skracujúcu pracovný týždeň. Zamestnanci by po novom mali pracovať päť dní a mať dva dni voľna bez zníženia mzdy.
Brazílsky parlament v stredu posunul ústavnú reformu, ktorá by skrátila pracovný týždeň a zamestnancom zabezpečila dva dni odpočinku. Návrh teraz smeruje do Senátu, kde sa bude hlasovať o znížení pracovného času zo 44 na 40 hodín týždenne bez zníženia platov.
Reforma predstavuje predvolebný úspech ľavicového prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. „Ľudia budú pracovať päť dní a budú môcť dva dni odpočívať,“ povedal Lula v utorok počas podujatia v severobrazílskom štáte Amazonas.
Ak Kongres reformu definitívne schváli, pôjde o prvé skrátenie pracovného týždňa v Brazílii od prijatia ústavy v roku 1988. V súčasnosti v najväčšej ekonomike Latinskej Ameriky pracuje veľká časť zamestnancov šesť dní v týždni.
Zmenu podporujú odbory a ľavicové organizácie, ktoré tvrdia, že reforma zlepší kvalitu života a duševné zdravie pracujúcich. Poslankyňa Erika Hiltonová, ktorá návrh podporuje, označila šesťdňový pracovný režim za „neľudský“. „Berie ľuďom nádej a dôstojnosť,“ uviedla.
Podľa údajov citovaných v návrhu by sa reforma mohla dotknúť viac ako 35 miliónov Brazílčanov v krajine s približne 213 miliónmi obyvateľov. V Latinskej Amerike už 40-hodinový pracovný týždeň zaviedli napríklad Čile, Ekvádor, Venezuela a nedávno aj Mexiko.
Zdroj: SITA.sk - Brazília skracuje pracovný týždeň, zmena sa dotkne asi 35 miliónov ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
