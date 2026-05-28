28. mája 2026

EÚ chce posilniť nástroje na ochranu obchodu proti Číne, medzi veľmocami je nevyvážený obchod


28.5.2026 (SITA.sk) - Európska únia plánuje rozšíriť nástroje na ochranu svojho hospodárstva pred nevyváženým obchodom s Čínou. Vyplýva to z vyjadrení eurokomisára pre priemysel Stéphana Sejourneho pre denník Financial Times.


Európska únia plánuje posilniť nástroje na obranu svojej ekonomiky pred nevyváženým obchodom s Čínou. Cieľom je lepšie chrániť európsky priemysel pred podľa Bruselu nespravodlivou konkurenciou. Pre denník Financial Times to uviedol eurokomisár pre priemysel Stéphane Sejourne.

Vyjadrenia prichádzajú pred piatkovým mimoriadnym stretnutím eurokomisárov, ktorí budú rokovať o ďalšom postupe Európskej únie voči Číne a o možnostiach vytvorenia vyrovnanejších obchodných podmienok.

Rastúci export z Číny v ostatných rokoch viedol k výrazným obchodným prebytkom voči viacerým veľkým európskym ekonomikám. To zvyšuje tlak na európskych lídrov, aby prijali opatrenia na ochranu domácich výrobcov.

Podľa Sejourneho chce EÚ častejšie využívať dovozné kvóty a clá na ochranu vybraných sektorov vrátane chemického priemyslu, hutníctva či čistých technológií. „Naším cieľom nie je prerušiť vzťahy s Čínou, ale dosiahnuť skutočné vyváženie a reálne opatrenia, ktoré nám to umožnia,“ citoval eurokomisára denník Financial Times.


Zdroj: SITA.sk - EÚ chce posilniť nástroje na ochranu obchodu proti Číne, medzi veľmocami je nevyvážený obchod © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínsko-európske vzťahy Európska ekonomika
