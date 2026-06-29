|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 29.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Peter a Pavol, Petra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. júna 2026
Brazília vyzve Japonsko, s ktorým nedávno prehrala. Šláger Holandska s Marokom nemá favorita
Tagy: MS vo futbale 2026
Poslednou neeurópskou krajinou, ktorá vyradila Brazíliu z majstrovstiev sveta, bola Argentína v roku 1990, ale ázijský národ si verí. Brazílska snaha o rekordný šiesty titul na majstrovstvách sveta vo ...
Zdieľať
29.6.2026 (SITA.sk) - Poslednou neeurópskou krajinou, ktorá vyradila Brazíliu z majstrovstiev sveta, bola Argentína v roku 1990, ale ázijský národ si verí.
Brazílska snaha o rekordný šiesty titul na majstrovstvách sveta vo futbale smeruje do vyraďovacej fázy, kde sa tím Carla Ancelottiho stretne s Japonskom. Neskôr štvornásobní šampióni z Nemecka nastúpia proti Paraguaju a Maroko v najviac vyrovnanom súboji vyzve Holandsko.
"Kanárici" naposledy zdvihli trofej pre svetových šampiónov pred 24 rokmi. Skupinou pomerne ľahko prešli, patrilo im 1. miesto o skóre pred Marokom, pričom hlavnú úlohu zohral Vinícius Júnior so štyrmi gólmi.
Juhoameričania sú favoritmi na postup do osemfinále, ale Japonsko je nebezpečný súper a je nepravdepodobné, že im v Houstone uľahčí život.
"Musíme hrať hlavou a srdcom a mať jasno v tom, čo chceme robiť. Musíme byť pripravení na všetko, čo sa môže stať vo vyraďovacom zápase," povedal Ancelotti, ktorý trval na tom, že jeho hráči sú "sebavedomí", ale pripravení na vyhliadku predĺženia a penált.
Brazília si je dobre vedomá hrozby, ktorú predstavuje Japonsko, keďže v priateľskom zápase vlani v októbri prehrala 2:3. "Myslím si, že to pre nás bola naozaj skúsenosť, z ktorej sme sa poučili," uviedol kapitán Brazílie Marquinhos.
Poslednou neeurópskou krajinou, ktorá vyradila Brazíliu z majstrovstiev sveta, bola Argentína v roku 1990, ale ázijský národ si verí.
"Tím je jednotný a tento pocit je teraz ešte silnejší," prezradil tréner Japonska Hajime Moriyasu, ktorého zverenci skončili v skupine F druhí za Holandskom, s ktorým remizovali. Víťaz tohto stretnutia postúpi do osemfinále proti Pobrežiu Slonoviny alebo Nórsku v New Jersey.
Stretnutie trojnásobného vicemajstra sveta Holandska a semifinalistu z roku 2022 Maroka v mexickom Monterrey je určite najvyrovnanejšie z pondelkového (29.6.) programu.
Ide o národy, ktorým patrí ôsme, respektíve siedme miesto v rebríčku FIFA, pričom oba tímy sú plné talentovaných hráčov z popredných európskych líg.
Marocký tím má v kádri holandského rodáka Noussaira Mazraouiho z Manchestru United a útočníka Ismaela Saibariho, ktorý bol v minulej sezóne najlepším hráčom Eredivisie s majstrovským PSV Eindhoven, a zrejme prestúpi do Bayernu Mníchov. Na víťaza už čaká Kanada.
Zdroj: SITA.sk - Brazília vyzve Japonsko, s ktorým nedávno prehrala. Šláger Holandska s Marokom nemá favorita © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílska snaha o rekordný šiesty titul na majstrovstvách sveta vo futbale smeruje do vyraďovacej fázy, kde sa tím Carla Ancelottiho stretne s Japonskom. Neskôr štvornásobní šampióni z Nemecka nastúpia proti Paraguaju a Maroko v najviac vyrovnanom súboji vyzve Holandsko.
"Kanárici" naposledy zdvihli trofej pre svetových šampiónov pred 24 rokmi. Skupinou pomerne ľahko prešli, patrilo im 1. miesto o skóre pred Marokom, pričom hlavnú úlohu zohral Vinícius Júnior so štyrmi gólmi.
Juhoameričania sú favoritmi na postup do osemfinále, ale Japonsko je nebezpečný súper a je nepravdepodobné, že im v Houstone uľahčí život.
"Musíme hrať hlavou a srdcom a mať jasno v tom, čo chceme robiť. Musíme byť pripravení na všetko, čo sa môže stať vo vyraďovacom zápase," povedal Ancelotti, ktorý trval na tom, že jeho hráči sú "sebavedomí", ale pripravení na vyhliadku predĺženia a penált.
Brazília si je dobre vedomá hrozby, ktorú predstavuje Japonsko, keďže v priateľskom zápase vlani v októbri prehrala 2:3. "Myslím si, že to pre nás bola naozaj skúsenosť, z ktorej sme sa poučili," uviedol kapitán Brazílie Marquinhos.
Poslednou neeurópskou krajinou, ktorá vyradila Brazíliu z majstrovstiev sveta, bola Argentína v roku 1990, ale ázijský národ si verí.
"Tím je jednotný a tento pocit je teraz ešte silnejší," prezradil tréner Japonska Hajime Moriyasu, ktorého zverenci skončili v skupine F druhí za Holandskom, s ktorým remizovali. Víťaz tohto stretnutia postúpi do osemfinále proti Pobrežiu Slonoviny alebo Nórsku v New Jersey.
Stretnutie trojnásobného vicemajstra sveta Holandska a semifinalistu z roku 2022 Maroka v mexickom Monterrey je určite najvyrovnanejšie z pondelkového (29.6.) programu.
Ide o národy, ktorým patrí ôsme, respektíve siedme miesto v rebríčku FIFA, pričom oba tímy sú plné talentovaných hráčov z popredných európskych líg.
Marocký tím má v kádri holandského rodáka Noussaira Mazraouiho z Manchestru United a útočníka Ismaela Saibariho, ktorý bol v minulej sezóne najlepším hráčom Eredivisie s majstrovským PSV Eindhoven, a zrejme prestúpi do Bayernu Mníchov. Na víťaza už čaká Kanada.
Zdroj: SITA.sk - Brazília vyzve Japonsko, s ktorým nedávno prehrala. Šláger Holandska s Marokom nemá favorita © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prosil o informácie o svojej rodine. Neskôr sa dozvedel, že tragicky zahynuli pri silnom zemetrasení vo Venezuele
Prosil o informácie o svojej rodine. Neskôr sa dozvedel, že tragicky zahynuli pri silnom zemetrasení vo Venezuele
<< predchádzajúci článok
Frustrovaní Iránci letia domov. Boh mal s nami asi nejaký problém, vravel tréner
Frustrovaní Iránci letia domov. Boh mal s nami asi nejaký problém, vravel tréner