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 24hod.sk    Šport

29. júna 2026

Brazília vyzve Japonsko, s ktorým nedávno prehrala. Šláger Holandska s Marokom nemá favorita


Tagy: MS vo futbale 2026

Poslednou neeurópskou krajinou, ktorá vyradila Brazíliu z majstrovstiev sveta, bola Argentína v roku 1990, ale ázijský národ si verí. Brazílska snaha o rekordný šiesty titul na majstrovstvách sveta vo ...



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brazil_scotland_wcup_soccer_49_55 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Poslednou neeurópskou krajinou, ktorá vyradila Brazíliu z majstrovstiev sveta, bola Argentína v roku 1990, ale ázijský národ si verí.


Brazílska snaha o rekordný šiesty titul na majstrovstvách sveta vo futbale smeruje do vyraďovacej fázy, kde sa tím Carla Ancelottiho stretne s Japonskom. Neskôr štvornásobní šampióni z Nemecka nastúpia proti Paraguaju a Maroko v najviac vyrovnanom súboji vyzve Holandsko.

"Kanárici" naposledy zdvihli trofej pre svetových šampiónov pred 24 rokmi. Skupinou pomerne ľahko prešli, patrilo im 1. miesto o skóre pred Marokom, pričom hlavnú úlohu zohral Vinícius Júnior so štyrmi gólmi.

Juhoameričania sú favoritmi na postup do osemfinále, ale Japonsko je nebezpečný súper a je nepravdepodobné, že im v Houstone uľahčí život.

"Musíme hrať hlavou a srdcom a mať jasno v tom, čo chceme robiť. Musíme byť pripravení na všetko, čo sa môže stať vo vyraďovacom zápase," povedal Ancelotti, ktorý trval na tom, že jeho hráči sú "sebavedomí", ale pripravení na vyhliadku predĺženia a penált.

Brazília si je dobre vedomá hrozby, ktorú predstavuje Japonsko, keďže v priateľskom zápase vlani v októbri prehrala 2:3. "Myslím si, že to pre nás bola naozaj skúsenosť, z ktorej sme sa poučili," uviedol kapitán Brazílie Marquinhos.

Poslednou neeurópskou krajinou, ktorá vyradila Brazíliu z majstrovstiev sveta, bola Argentína v roku 1990, ale ázijský národ si verí.

"Tím je jednotný a tento pocit je teraz ešte silnejší," prezradil tréner Japonska Hajime Moriyasu, ktorého zverenci skončili v skupine F druhí za Holandskom, s ktorým remizovali. Víťaz tohto stretnutia postúpi do osemfinále proti Pobrežiu Slonoviny alebo Nórsku v New Jersey.

Stretnutie trojnásobného vicemajstra sveta Holandska a semifinalistu z roku 2022 Maroka v mexickom Monterrey je určite najvyrovnanejšie z pondelkového (29.6.) programu.

Ide o národy, ktorým patrí ôsme, respektíve siedme miesto v rebríčku FIFA, pričom oba tímy sú plné talentovaných hráčov z popredných európskych líg.

Marocký tím má v kádri holandského rodáka Noussaira Mazraouiho z Manchestru United a útočníka Ismaela Saibariho, ktorý bol v minulej sezóne najlepším hráčom Eredivisie s majstrovským PSV Eindhoven, a zrejme prestúpi do Bayernu Mníchov. Na víťaza už čaká Kanada.


Zdroj: SITA.sk - Brazília vyzve Japonsko, s ktorým nedávno prehrala. Šláger Holandska s Marokom nemá favorita © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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