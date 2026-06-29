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 24hod.sk    Šport

29. júna 2026

Prosil o informácie o svojej rodine. Neskôr sa dozvedel, že tragicky zahynuli pri silnom zemetrasení vo Venezuele


Tagy: Obete Rodina Zemetrasenie

Tragédia prichádza v čase, keď Venezuela naďalej zápasí s následkami dvoch silných zemetrasení s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré spôsobili rozsiahle škody vo viacerých regiónoch. Argentínsky ...



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venezuela_earthquake_27969 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Tragédia prichádza v čase, keď Venezuela naďalej zápasí s následkami dvoch silných zemetrasení s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré spôsobili rozsiahle škody vo viacerých regiónoch.


Argentínsky futbalista Lucas Trejo aktuálne prežíva skľúčujúce obdobie v živote - dozvedel sa, že jeho manželka a dve deti tragicky zahynuli pri zemetrasení vo Venezuele.

Po 74-hodinovom pátraní mu prišli smutné správy, že sa našli ich nevládne telá v bytovom dome v Playa Grande. On sa práve nachádzal v Caracase a pripravoval sa na ligový zápas so svojím klubom.

"Naša budova sa zrútila. O svojej rodine nič neviem. Prosím, modlite sa za nich a zdieľajte túto správu, pre prípad, že by ich niekto videl. Chcem veriť, že tam neboli," napísal na sociálnej sieti pred tragickým objavom.

Tím Deportivo La Guaira potvrdil úmrtia vo vyhlásení. "Pripájame sa k Lucasovi Trejovi v smútku nad tragickou smrťou jeho manželky a jeho detí. Pokoj ich dušiam a útecha Lucasovi i všetkým jeho blízkym."

Srdcervúcu správu potvrdil aj ďalší futbalista Edson Tortolero, ktorý sa zapojil do záchranných prác v okolí katastrofy, a poďakoval sa dobrovoľníkom a záchranárom, ktorí pomohli pri pátraní po nezvestnej rodine.

Podľa argentínskych médií Trejov otec a brat odcestovali do Venezuely, aby pomohli pri pátraní. Len niekoľko hodín pred objavom zverejnil obranca na sociálnych sieťach fotografiu seba so svojou manželkou a deťmi, pretože stále dúfal, že by mohli byť ešte nažive.

Začiatkom tohto roka manželka Yanina zverejnila narodeninový odkaz, v ktorom Treja opísala ako pilier ich rodiny. "Je to pre nás ako rodinu požehnanie, že ťa máme a že sa môžeme spoločne posúvať vpred. S tebou je všetko vždy jednoduchšie a krajšie," napísala.

Tragédia prichádza v čase, keď Venezuela naďalej zápasí s následkami dvoch silných zemetrasení s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré spôsobili rozsiahle škody vo viacerých regiónoch.

Podľa OSN mohlo byť katastrofou postihnutých až 6,76 milióna ľudí. Bolo hlásených takmer 1 500 úmrtí, zatiaľ čo záchranné tímy pokračujú v pátraní po preživších a nezvestných.

Bývalý hráč Major League Baseball Gorkys Hernández tiež potvrdil smrť svojej manželky Deisy pri zemetraseniach, čím zdôraznil rozsah tragédie, ktorá zasiahla Venezuelu.


Zdroj: SITA.sk - Prosil o informácie o svojej rodine. Neskôr sa dozvedel, že tragicky zahynuli pri silnom zemetrasení vo Venezuele © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obete Rodina Zemetrasenie
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