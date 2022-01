Brazílskeho prezidenta Bolsonara hospitalizovali s bolesťami brucha

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara v pondelok ráno previezli do nemocnice v Sao Paule. Vláda potvrdila, že ho vzali na testy po tom, čo sa u neho objavili brušné ťažkosti. Prezidentovi sa však podľa jej vyhlásenia, ktoré zverejnil spravodajský portál Globo, darí dobre a ďalšie informácie poskytnú neskôr.Globo informoval, že Bolsonara vzali do nemocnice Vila Nova Star hneď ako sa vrátil z novoročných prázdnin. Citoval pritom jeho lekára Antônia Luiza Maceda, podľa ktorého mal bolesti brucha.Macedo, ktorý operoval Bolsonara po tom, ako ho v roku 2018 pobodali počas prezidentskej kampane, je na dovolenke na Bahamách a čaká na let naspäť do Brazílie.Od spomenutého pobodania absolvoval Bolsonaro niekoľko operácií brucha. Vlani v júli ho hospitalizovali pre ťažké čkanie.