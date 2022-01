Ponuky na vozidlá pre Ozbrojené sily SR zaslalo päť krajín, bude ich hodnotiť projektový tím

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ponuku na vozidlá 8x8 pre Ozbrojené sily SR do ukončenia ponukového konania do 31. decembra 2021 predložilo Česko, Fínsko, Rumunsko, Španielsko a USA. Hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková podotkla, že niektoré z krajín dodali viacero technických riešení. Dané ponuky bude hodnotiť 70-členný projektový tím zložený z odborníkov rezortu obrany vrátane zástupcov Ministerstva hospodárstva SR.Okrem analýzy budú jednotlivé vozidlá podrobené aj praktickému testovaniu. Kovaľ Kakaščíková vysvetlila, že na základe hodnotenia pripraví tím odborníkov štúdiu uskutočniteľnosti a ďalšie potrebné materiály tak, aby bolo možné pripraviť odporúčanie pre vládu SR k obstarávaniu vozidiel 8x8 do konca marca 2022. Do ukončenia vyhodnotenia ponúk bude rezort obrany vzhľadom na citlivosť informácií a v záujme zachovania objektívnosti poskytovať ďalšie informácie obmedzene.„Sme o krok bližšie k novej technike pre našich vojakov hodnej ich potrebám v 21. storočí. Okrem toho platí, že dôležitým kritériom je zapojenie domáceho priemyslu, a to minimálne 40 percent z celkovej ceny akvizície – trváme na tom. Práve preto sú ponuky v rukách nominovaných odborníkov nielen z rezortu obrany, ale aj hospodárstva,“ vysvetlil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).Ponuky krajín bude projektový tím hodnotiť vo viacerých oblastiach. Kovaľ Kakaščíková priblížila, že samotná cena akvizície bude predstavovať 35 percent z hodnotenia, technické špecifikácie 30 percent, logistická podpora, teda kalkulácia životného cyklu techniky bude mať váhu 10 percent a štvrtinu hodnotenia bude predstavovať miera zapojenia slovenského obranného priemyslu.