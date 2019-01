Brazílski záchranári prerušili pátranie, hrozí pretrhnutie hrádze

Policajti a záchranári pracujú pri bahennom poli, ktoré prerušilo cestu po pretrhnutí priehrady pri brazílskom meste Brumadinho 26. januára 2019. Najmenej 40 ľudí prišlo o život, odhady počtu nezvestných sa pohybujú od 200 do 300. Zachrániť sa podarilo viac ako 170 ľudí, 23 z nich hospitalizovali so zraneniami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brumadinho 27. januára (TASR) - Brazílski záchranári prerušili v nedeľu ráno pátranie po možných preživších piatkového pretrhnutia priehrady na juhovýchode Brazílie. Dôvodom sú obavy, že pri bani na železnú rudu, kde k zmienenému nešťastiu došlo, by sa mohla pretrhnúť aj ďalšia hrádza, informovala agentúra AP.Príslušné úrady teraz evakuujú obyvateľov z okolia mesta Brumadinho, ktorí žijú v dosahu druhej priehrady. Podľa hovorca hasičského zboru v štáte Minas Gerais Pedra Ahiaru "".Do sobotňajšieho zotmenia, keď záchranári pátranie na noc prerušili a plánovali s ním znovu začať v nedeľu ráno, hlásili brazílske úrady najmenej 40 mŕtvych a približne 300 nezvestných.K nešťastiu došlo v piatok v štáte Minas Gerais, keď sa tam pretrhla priehrada pri bani na železnú rudu neďaleko mesta Belo Horizonte. Milióny ton bahennej masy, odpadu produkovaného pri ťažbe, následne zaplavili areál bane i priľahlú poľnohospodársku krajinu.Do pátracích a záchranných prác nasadili desiatky vrtuľníkov. Zachrániť sa podľa sobotňajších údajov podarilo okolo 190 ľudí, 23 z nich hospitalizovali so zraneniami.Príčina pretrhnutia 42-ročnej a 86 metrov vysokej priehrady, ktorú vlastní najväčšia brazílska ťažobná spoločnosť Vale, nebola bezprostredne známa. Firma tvrdí, že priehrada sa už vyraďovala z prevádzky, ale len nedávno prešla bezpečnostnými testami.Takmer všetci nezvestní sú zamestnancami banskej spoločnosti. Bahenné more úplne zaplavilo jedáleň, v ktorej obedovali stovky robotníkov. Záchranári sa k tejto budove dosiaľ nedostali.Banská spoločnosť Vale zaznamenala po zrútení priehrady prudký pokles akcií. Od brazílskej agentúry pre životné prostredie zároveň dostala pokutu 66,5 milióna dolárov a ďalšie pokuty ju zrejme ešte čakajú.